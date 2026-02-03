ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: रोशनी एक्ट के आरोपियों को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने 11 याचिकाएं खारिज कीं

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अवैध जमीन के मालिकाना हक से जुड़े CBI केस को रद्द करने की मांग करने वाली 11 याचिकाएं खारिज कर दीं.

Jammu Kashmir High Court Says Void Ab Initio Does Not Save Accused in Roshni Act
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 3:20 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब खत्म हो चुके रोशनी एक्ट को लागू करने से होने वाले आपराधिक केस जारी रह सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस कानून को गैर-संवैधानिक घोषित करने से सरकारी कर्मचारियों या फायदा पाने वालों को भ्रष्टाचार के आरोपों से सुरक्षा नहीं मिलती है.

68 पन्नों के फैसले में, जस्टिस संजय धर ने जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारियों को स्वामित्व प्रदान करने का) अधिनियम, 2001, जिसे आमतौर पर रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है, के तहत कथित गैर-कानूनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े CBI केस को रद्द करने की मांग करने वाली 11 याचिकाओं को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा, "प्रोफेसर एसके भल्ला (supra) के मामले में इस कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा रोशनी एक्ट को शुरू से ही अमान्य घोषित करने से, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा कानून की नजर में टिकने लायक नहीं रह जाएगा. इस मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर उनके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करने की जरूरत है."

ये याचिकाएं पूर्व सरकारी कर्मचारियों और निजी लाभार्थी मुश्ताक अहमद बख्शी, मोहम्मद हुसैन मीर, इफ्तिखार उल हसनैन बारी, शेख एजाज इकबाल, शेख महबूब इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, मोहम्मद अकरम खान, बशरत अहमद धर, अल्ताफ हुसैन खान और मोहम्मद शौकत चौधरी आदि ने फाइल की थीं.

जवाब देने वालों में सीबीआई और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल थे.

ये मामले रोशनी एक्ट को लागू करने में कथित कार्यों और चूक से पैदा हुए हैं, जिसे अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने प्रोफेसर एसके भल्ला बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐतिहासिक फैसले में रद्द कर दिया था. उस फैसले में कानून को असंवैधानिक और "शुरू से ही अमान्य" कहा गया था, जिसका मतलब है कि यह शुरू से ही अमान्य था.

जस्टिस धर के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चूंकि रोशनी एक्ट को कानून में कभी मौजूद ही नहीं माना गया, इसलिए इसके तहत किए गए कथित उल्लंघनों के लिए कोई मुकदमा नहीं चल सकता. उन्होंने यह भी दलील दी कि राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि एक्ट के तहत मिली जमीन 2020 के फैसले के बाद वापस ली जा रही थी.

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और रोशनी एक्ट और भ्रष्टाचार कानून के बीच स्पष्ट अंतर बताया. जस्टिस धर ने कहा, "...याचिकाकर्ताओं पर रोशनी एक्ट के तहत तय अपराध के लिए केस नहीं चलाया जा रहा है, जिसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है, बल्कि उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तय अपराध के लिए केस चलाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से मौजूद है."

इसके उलट तर्क को गलत बताते हुए जज ने कहा, "यह कहना कि रोशनी एक्ट को लागू करते समय रिश्वत या गैर-कानूनी फायदा लेने वाला सरकारी कर्मचारी इसलिए बच जाएगा क्योंकि रोशनी एक्ट को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है, यह अतार्किक और बेतुका होगा."

कोर्ट ने आगे कहा कि जमीन वापस करने से आपराधिक कृत्य खत्म नहीं होते. फैसले में कहा गया, "एक बार जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, तो सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति को मिला फायदा उस व्यक्ति के पक्ष में वापस कर दिया गया है जिसके खिलाफ वह अपराध किया गया है, इससे किए गए अपराध खत्म नहीं हो जाते."

जस्टिस धर ने कहा कि ये मामला सीधे तौर पर भल्ला केस में डिवीजन बेंच के दिए गए बड़े निर्देशों से निकले हैं, जिसमें 3.48 लाख कनाल से अधिक सरकारी जमीन के कथित गैर-कानूनी तरीके से कब्जे की CBI जांच का आदेश दिया गया था, जिसमें से अधिकांश जमीन मुफ्ते में ट्रांसफर की गई थी.

जज ने कहा, "डिवीजन बेंच के निर्देश साफ और बिना किसी शक के हैं. राज्य की जमीन पर कब्जे रखने वालों के हक में किए गए हर लेन-देन की CBI को जांच करनी होगी."

हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 20(1) पर निर्भरता को भी अस्वीकार कर दिया, जो पूर्वव्यापी आपराधिक दायित्व पर रोक लगाता है. जस्टिस धर ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के किए गए कामों या गलतियों के समय, यह कानून लागू था." उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार कानून के तहत केस चलाना पिछली सजा नहीं है.

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आम कानूनी सवाल का निपटारा करते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब हर मामले की अलग-अलग तथ्यों के आधार पर जांच की जानी चाहिए ताकि यह तय हो सके कि आपराधिक कदाचार (Criminal Misconduct) बनता है या नहीं.

फैसले में कहा गया, "रोशनी एक्ट कितना भी बुरा क्यों न रहा हो,...उन पर (लोक सेवकों पर) तब तक केस नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उनके काम या चूक जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(d) के तहत आपराधिक कदाचार के अपराध के तौर पर न हों."

