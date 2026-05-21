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खरीदार निर्मित घर कश्मीरी प्रवासी की जमीन की बिक्री को नहीं रोक सकता, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कश्मीरी प्रवासी की जमीन पर खरीदार का बनाया गया रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर (आवासीय संरचना या घर) अपने आप बिक्री लेनदेन (सेल ट्रांजैक्शन) का हिस्सा नहीं बन सकता. साथ ही, कोर्ट ने सब-रजिस्ट्रार को फटकार लगाई कि उन्होंने बिना कोई आदेश पास किए सेल डीड (बिक्रीनामा) को करीब सात महीने तक लंबित रखा. श्रीनगर के जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने छह पेज के फैसले में कहा कि सब-रजिस्ट्रार कानून के हिसाब से दस्तावेज पर फैसला करने के बजाय मामले को नजरअंदाज करते रहे. कोर्ट ने कहा कि, कानून के हिसाब से कोई आदेश पास किए बिना दस्तावेज को लंबित रखकर, संबंधित सब-रजिस्ट्रार ने दस्तावेज से जुड़ी पार्टियों को परेशान किया है और उन्हें कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने यह आदेश नजीरा बेगम की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित अवंतीपोरा के जबरारा इलाके में चार कनाल जमीन से जुड़ी एक सेल डीड के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के लिए निर्देश मांगे थे. याचिका के मुताबिक, जमीन एक कश्मीरी प्रवासी की थी जो जम्मू में रह रहा था और बेगम को प्रॉपर्टी बेचने के लिए राजी हो गया था. बिक्री की इजाजत पहले ही डिविजनल कमिश्नर, कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर माइग्रेंट इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स) एक्ट, 1997 के तहत दे दी थी. कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू वेरिफिकेशन (राजस्व सत्यापन) के बाद 7 अगस्त, 2025 को सेल परमिशन जारी की गई थी. हालांकि, सेल डीड अवंतीपोरा के सब-रजिस्ट्रार के पास लंबित रही, क्योंकि जमीन पर एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर बन गया था और सेल परमिशन ऑर्डर में यह नहीं दिखाया गया था. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 2024 में एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स के कार्यान्वयन के बाद बनावट अच्छी नीयत से बनाया गया था. उसने तर्क दिया कि निर्माण प्रवासी विक्रेता का नहीं था और इसलिए यह जमीन की सेल के रजिस्ट्रेशन में रुकावट नहीं डाल सकता था. फैसले में दर्ज किया गया कि सब-रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के पेमेंट के लिए निर्माण की वैल्यू करवाने के लिए भी कहा था.