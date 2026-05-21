खरीदार निर्मित घर कश्मीरी प्रवासी की जमीन की बिक्री को नहीं रोक सकता, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि खरीदार निर्मित घर कश्मीरी प्रवासी की जमीन की बिक्री को नहीं रोक सकते.
Published : May 21, 2026 at 3:26 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कश्मीरी प्रवासी की जमीन पर खरीदार का बनाया गया रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर (आवासीय संरचना या घर) अपने आप बिक्री लेनदेन (सेल ट्रांजैक्शन) का हिस्सा नहीं बन सकता.
साथ ही, कोर्ट ने सब-रजिस्ट्रार को फटकार लगाई कि उन्होंने बिना कोई आदेश पास किए सेल डीड (बिक्रीनामा) को करीब सात महीने तक लंबित रखा. श्रीनगर के जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने छह पेज के फैसले में कहा कि सब-रजिस्ट्रार कानून के हिसाब से दस्तावेज पर फैसला करने के बजाय मामले को नजरअंदाज करते रहे.
कोर्ट ने कहा कि, कानून के हिसाब से कोई आदेश पास किए बिना दस्तावेज को लंबित रखकर, संबंधित सब-रजिस्ट्रार ने दस्तावेज से जुड़ी पार्टियों को परेशान किया है और उन्हें कोई राहत नहीं दी है.
कोर्ट ने यह आदेश नजीरा बेगम की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित अवंतीपोरा के जबरारा इलाके में चार कनाल जमीन से जुड़ी एक सेल डीड के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के लिए निर्देश मांगे थे.
याचिका के मुताबिक, जमीन एक कश्मीरी प्रवासी की थी जो जम्मू में रह रहा था और बेगम को प्रॉपर्टी बेचने के लिए राजी हो गया था. बिक्री की इजाजत पहले ही डिविजनल कमिश्नर, कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर माइग्रेंट इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स) एक्ट, 1997 के तहत दे दी थी.
कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू वेरिफिकेशन (राजस्व सत्यापन) के बाद 7 अगस्त, 2025 को सेल परमिशन जारी की गई थी. हालांकि, सेल डीड अवंतीपोरा के सब-रजिस्ट्रार के पास लंबित रही, क्योंकि जमीन पर एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर बन गया था और सेल परमिशन ऑर्डर में यह नहीं दिखाया गया था.
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 2024 में एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स के कार्यान्वयन के बाद बनावट अच्छी नीयत से बनाया गया था. उसने तर्क दिया कि निर्माण प्रवासी विक्रेता का नहीं था और इसलिए यह जमीन की सेल के रजिस्ट्रेशन में रुकावट नहीं डाल सकता था. फैसले में दर्ज किया गया कि सब-रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के पेमेंट के लिए निर्माण की वैल्यू करवाने के लिए भी कहा था.
जस्टिस वानी ने कहा कि यह केस या तो फील्ड रेवेन्यू एजेंसी द्वारा सच्चाई को दबाने या आदेश जारी होने के बाद निर्माण का सुझाव देता है. अदालत ने कहा, "इस कोर्ट के पास यह मानने का कारण है कि जिस जमीन पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, उस पर सेल परमिशन केस के संबंध में फील्ड रेवेन्यू एजेंसी से मिले रेवेन्यू पेपर्स में इसका जिक्र नहीं था."
बेंच ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि या तो फील्ड एजेंसी ने रेवेन्यू पेपर्स या रिपोर्ट में स्ट्रक्चर की बात दबा दी है या छिपा दी है या फिर इसे 07 अगस्त 2025 को बिल्डिंग परमिशन जारी होने के बाद बनाया गया है".
कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक और खरीदार द्वारा कथित तौर पर उठाए गए बिल्डिंग के मालिकाना हक के बीच एक बड़ा फर्क बताया. फैसले में कहा गया, "अगर रहने का घर याचिकाकर्ता खरीदार ने खुद अच्छी नीयत से 07 अगस्त 2025 की सेल परमिशन जारी होने से पहले या बाद में बनाया था, तो किसी भी हालत में, वह निर्माण (घर) सेल डीड का विषय वस्तु नहीं होना चाहिए था."
कोर्ट ने आगे कहा कि, ऐसी हालत में उसे सेल डीड में निर्माण का जिक्र करने और उसकी वैल्यूएशन रकम पर स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं थी. हाई कोर्ट ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार यह वेरिफाई करने के काबिल हैं कि बिल्डिंग प्रवासी मालिक का है या खरीदार का, और अगर दूसरी कानूनी जरूरतें पूरी होती हैं तो वे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं.
कोर्ट ने निर्देश दिया, "अगर सत्यापित करने पर उन्हें पता चलता है कि जमीन पर अभी जो रहने का घर है, वह प्रतिवादी नंबर 3, का नहीं है और इसे याचिकाकर्ता ने बनाया है… तो ऐसी स्थिति में वे दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए मान सकते हैं." बेंच ने आखिरकार याचिका का निपटारा कर दिया और सब-रजिस्ट्रार को कोर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए कानून के हिसाब से लंबित दस्तावेज पर फैसला करने का निर्देश दिया.
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