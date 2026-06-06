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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का कांग्रेस नेता पीरजादा सैयद को राहत देने से इनकार, जानें क्या है पूरा मामला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहचराई जमीन (पशुओं को चराने की जमीन) पर कब्जा होने पर सुरक्षा देने और अधिकारियों को उनकी मालिकाना जमीन के बदले जमीन बदलने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी.

सात पन्नों के फैसले में, जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा कि कानून अब मालिकाना जमीन के बदले कहाचराई जमीन पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देता और कोर्ट अधिकारियों को ऐसी आग्रह मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. हालांकि, कोर्ट ने यह निर्देश देकर थोड़ी राहत दी कि याचिकाकर्ता को कानून की सही प्रक्रिया के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता.

दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद ने 2015 में एक याचिका दाखिल करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने फ्रेंड्स एन्क्लेव, हुमहामा में अपने अलॉटेड रेजिडेंशियल प्लॉट से सटे N-23 नाम के जमीन के एक हिस्से पर बने निर्माण को गिराने से अधिकारियों को रोकने के लिए गाइडलाइन मांगी थी, और जमीन के अदला-बदली के लेकर किया गया आग्रह पर भी विचार करने की मांग की थी.

याचिका के मुताबिक, सैयद ने कहा कि उन्होंने राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें सालों से आतंकी खतरों का सामना करना पड़ा है और आतंकवादियों ने उन पर हमला किया है, जबकि कोकेरनाग (अनंतनाग जिले में) में उनके घर पर भी कई बार हमला हुआ है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि फ्रेंड्स एन्क्लेव, हुमहामा में प्लॉट नंबर 21 उसे जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अलॉट किया था और उसने वहां एक घर बनाया था. उसने दावा किया कि पास की लगभग 9 से 10 मरला जमीन की एक पट्टी बाद में 2010 में उसकी सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए उसे अलॉट की गई थी और उसने उस साइट पर सिक्योरिटी वालों के लिए निर्माण का काम किया था.

हालांकि, सरकार ने याचिकाकर्ता का विरोध किया और तर्क दिया कि पिटीशनर ने कहचराई जमीन (कहचराई जमीन का मतलब पशुओं को चराने की जमीन)के 17 मरला पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा किया था और बिना इजाजत के निर्माण किए थे.

अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि सीमांकन की प्रक्रिया से पता चला कि याचिकाकर्ता को सिर्फ 1 कनाल, 9 मरला और 6 सिरसाई अलॉट की गई थी, जबकि सर्वे नंबर 1076/2 की अतिरिक्त 17 मरला जमीन, जो कहचराई जमीन के तौर पर दर्ज है, पर कब्जा कर लिया गया था. प्रतिवादी ने आगे कहा कि बडगाम के तहसीलदार की हेड वाली एक कमिटी ने अतिक्रमण की पुष्टि की और बडगाम के डिप्टी कमिश्नर के आदेश के मुताबिक गैर-कानूनी निर्माण हटा दिए गए.

रिकॉर्ड देखने के बाद, जस्टिस चौधरी ने कहा कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवंटित भूखंड से सटी काहचराई जमीन पर अतिक्रमण का पता चला.