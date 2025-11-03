ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पुलवामा के सज्जाद भट की PSA के तहत हिरासत को रद्द किया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि सज्जाद अहमद भट के खिलाफ जारी किया गया हिरासत आदेश संविधि और कानून के अनुरूप नहीं था.

Jammu Kashmir High Court quashes preventive detention of Pulwama resident held under PSA
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट (ETV Bharat)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए गए पुलवामा निवासी की एहतियातन हिरासत को रद्द कर दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी यह तर्क देने में विफल रहे हैं कि इस मामले से निपटने के लिए सामान्य आपराधिक कानून अपर्याप्त क्यों थे.

जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी ने आठ पन्नों के फैसले में कहा कि सज्जाद अहमद भट, जिसे बाबर के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ जारी किया गया हिरासत आदेश "पुरानी बातों पर आधारित" था और "संविधि और कानून के अनुरूप नहीं था."

जस्टिस काजमी ने कहा, "इसमें पहले जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता अपना मामला साबित करने में सफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हिरासत का विवादित आदेश, इस विषय पर कानून और विधान के अनुरूप न होने के कारण, रद्द किए जाने योग्य है."

30 अप्रैल, 2025 को पुलवामा के जिला मजिस्ट्रेट ने नजरबंदी आदेश संख्या 07/डीएमपी/पीएसए/25 पारित किया था, जिसके तहत भट को एहतियातन हिरासत में रखा गया था. भट ने अपने ससुर मुश्ताक अहमद डार के जरिये इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. अधिवक्ता जमीर अब्दुल्ला और जहीर अब्दुल्ला ने भट की पैरवी की. सरकार की ओर से सरकारी वकील फुरकान याकूब ने पैरवी की. जमीर और जहीर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं.

दादा फारूक अब्दुल्ला के साथ अधिवक्ता जमीर अब्दुल्ला और जहीर अब्दुल्ला
दादा फारूक अब्दुल्ला के साथ अधिवक्ता जमीर अब्दुल्ला और जहीर अब्दुल्ला (ETV Bharat)

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राजपुरा पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 119/2020 के संबंध में भट को नवंबर 2023 में ही जमानत मिल चुकी है. उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत में प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया और संबंधित दस्तावेज बंदी को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उसे प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला.

जस्टिस काजमी ने कहा, "वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में संलिप्तता के लिए बंदी के खिलाफ वर्ष 2025 में आदेश जारी किया गया है. इसलिए, यह आदेश पुराने आधारों पर आधारित है क्योंकि हिरासत का आदेश पांच साल बाद पारित किया गया है."

न्यायाधीश ने रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) और मल्लाडा के. श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य (2023) सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब सामान्य आपराधिक कानून पर्याप्त हैं तो नजरबंदी (preventive detention) को उचित नहीं ठहराया जा सकता है.

रेखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "जब भी किसी एहतियाती हिरासत कानून के तहत किसी आदेश को चुनौती दी जाती है, तो उसकी वैधता तय करने के लिए न्यायालय को एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए: क्या देश का सामान्य कानून उस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त था? यदि उत्तर हां में है, तो हिरासत आदेश अवैध होगा."

अदालत ने मल्लाडा श्री राम के उदाहरण पर भरोसा करते हुए दोहराया कि "घटना और हिरासत के बीच जीवंत और निकट संबंध की जांच किए बिना पारित किया गया हिरासत आदेश, बिना जांच-पड़ताल के दंड देने के समान है."

जस्टिस काजमी ने कहा कि 2020 में सज्जाद अहमद भट की कथित कार्रवाइयों और 2025 में एहतियाती उपाय के रूप में हिरासत के बीच कोई निकट संबंध नहीं था. उन्होंने कहा, "यह तथ्य बताता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित कार्रवाइयों के बीच कोई निकट संबंध नहीं है, जिन्हें राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण माना गया था."

अदालत ने पाया कि प्रतिवादी "यह बताने में विफल रहे कि बंदी के विरुद्ध लागू किया गया मूल कानून किस प्रकार पर्याप्त नहीं था", अदालत ने आदेश दिया कि भट को तत्काल रिहा किया जाए.

जस्टिस काजमी ने निर्देश दिया, "इस प्रकार, याचिका को अनुमति दी जाती है और जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा द्वारा जारी हिरासत आदेश संख्या 07/डीएमपी/पीएसए/25 दिनांक 30.04.2025 को रद्द किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो तो बंदी को तुरंत रिहा किया जाए."

