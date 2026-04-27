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Jammu Kashmir: AAP विधायक मेहराज मलिक को कोर्ट से बड़ी राहत, PSA के तहत हिरासत रद्द

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत रद्द कर दी. इससे डोडा के विधायक मलिक को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले साल सितंबर से हिरासत में थे.

जस्टिस मुहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने विधायक की याचिका पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मलिक की हिरासत गैर-कानूनी थी, जिसे खत्म किया जा रहा है.

मलिक के वकील अप्पू सिंह सलाथिया (Apu Singh Salathia) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने PSA को खत्म कर दिया है. उन्होंने इसे 'न्याय की जीत' बताया. सलाथिया ने कहा कि यह फैसला "न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्याय देने का साफ सबूत है".

सलाथिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं. बाद में जम्मू में कोर्ट परिसर में एडवोकेट जुलकरनैन चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कोर्ट के फैसले को "जम्मू और कश्मीर के लोगों की जीत" बताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला "न्यायपालिका की ताकत का सबूत" है. मलिक की रिहाई से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा. सलाथिया ने कहा कि मलिक जल्द ही लोगों के बीच होंगे. उन्होंने केस लड़ने वाले सभी वकीलों को भी धन्यवाद दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेहराज मलिक जेल से कब रिहा होंगे.