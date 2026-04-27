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Jammu Kashmir: AAP विधायक मेहराज मलिक को कोर्ट से बड़ी राहत, PSA के तहत हिरासत रद्द

जम्मू-कश्मीर के डोडा से विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर 2025 को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में हैं.

Jammu Kashmir High Court Quashes Detention Of AAP MLA Mehraj Malik Under PSA
AAP विधायक मेहराज मलिक (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 7:46 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत रद्द कर दी. इससे डोडा के विधायक मलिक को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले साल सितंबर से हिरासत में थे.

जस्टिस मुहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने विधायक की याचिका पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मलिक की हिरासत गैर-कानूनी थी, जिसे खत्म किया जा रहा है.

मलिक के वकील अप्पू सिंह सलाथिया (Apu Singh Salathia) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने PSA को खत्म कर दिया है. उन्होंने इसे 'न्याय की जीत' बताया. सलाथिया ने कहा कि यह फैसला "न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्याय देने का साफ सबूत है".

सलाथिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं. बाद में जम्मू में कोर्ट परिसर में एडवोकेट जुलकरनैन चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कोर्ट के फैसले को "जम्मू और कश्मीर के लोगों की जीत" बताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला "न्यायपालिका की ताकत का सबूत" है. मलिक की रिहाई से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा. सलाथिया ने कहा कि मलिक जल्द ही लोगों के बीच होंगे. उन्होंने केस लड़ने वाले सभी वकीलों को भी धन्यवाद दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेहराज मलिक जेल से कब रिहा होंगे.

आम आदमी पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मलिक को पिछले साल 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करने के आरोप में सख्त PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में रखा गया था.

24 सितंबर 2025 को मलिक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पीएसए के तहत अपनी हिरासत की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी और 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी. अपनी याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और उन्होंने अपनी तुरंत रिहाई की मांग की थी.

बीते 23 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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