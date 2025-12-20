ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट ने श्रीनगर के निजी स्कूल के खिलाफ बाल कल्याण समिति का आदेश किया रद्द

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समिति, श्रीनगर के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शहर के एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. आरोप है कि कथित तौर पर छह साल के एक स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया था. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि समिति ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया.

जस्टिस संजय धर ने श्रीनगर के ओएसिस गर्ल्स स्कूल (Oasis Girls School) की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि बाल कल्याण समिति के पास शिकायत पर सुनवाई करने या स्कूल के खिलाफ सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे की बात हो रही है, वह "देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे" की परिभाषा में नहीं आता.

कोर्ट ने बाल कल्याण समिति श्रीनगर के 2 मई, 2024 के ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा, "समिति ने अपने लिए ऐसा अधिकार क्षेत्र लिया है जो कानून के तहत उसके पास नहीं है और इस तरह उसने विवादित आदेश पास करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है."

यह मामला 10 नवंबर, 2023 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत से शुरू हुआ. यह शिकायत ओएसिस गर्ल्स स्कूल, गोगजी बाग (श्रीनगर) और एक दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, हुमहामा (बडगाम) के खिलाफ की गई थी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) समेत कई अथॉरिटीज के जरिये बाल कल्याण समिति को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बच्ची के पिता द्वारा नकली वार्षिक शुल्क जैसी गड़बड़ियों की शिकायत करने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया था. उन्होंने अपने घर के पास ही एक दूसरे प्रसिद्ध गर्ल्स स्कूल में उसका एडमिशन मांगा था.

जांच के बाद, बाल कल्याण समिति इस नतीजे पर पहुंची कि बच्ची को गैर-कानूनी तरीके से स्कूल से निकाला गया था और उसके माता-पिता की वजह से लड़की के साथ भेदभाव हुआ था. समिति ने सिफारिश की कि श्रीनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी पड़ोस के लड़कियों के स्कूल में उसका एडमिशन सुनिश्चित करें और स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर को सलाह दी कि वे बच्ची को एक साल से ज्यादा समय से पढ़ाई से मना करने के लिए दोनों स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

ओएसिस गर्ल्स स्कूल ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि बाल कल्याण समिति के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि बच्चा न तो कानून के खिलाफ संघर्ष करने वाला बच्चा था और न ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाला बच्चा था. स्कूल ने यह भी तर्क दिया कि समिति के पास शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ सजा देने वाली कार्रवाई की सिफारिश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.