ETV Bharat / bharat

अधिकारी को सभी सेवा लाभ दिए जाए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकार को उस अधिकारी को सभी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है, जिसका समय से पहले रिटायरमेंट पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन सालों तक इसे आंशिक रूप से ही लागू किया गया था.

अपने 24 पेज के फैसले में, जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि प्रशासन, प्रशासनिक चालों या देर से पूछताछ करके किसी जरूरी न्यायिक आदेश को नहीं हरा सकता. कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को आदेश दिया कि वे आठ हफ्ते के अंदर भूमेश शर्मा को काल्पनिक पदोन्नति (notional promotions), सीनियरिटी करेक्शन, पे फिक्सेशन और एरियर समेत सभी फायदे दें.

यह मामला आयुक्त/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग संजीव वर्मा के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही में तब उठा, जब कोर्ट ने पाया कि सरकार ने शर्मा की सेवा बहाल करने वाले पहले के फैसले का पूरी तरह पालन नहीं किया था. फैसले में विवाद को 30 जून, 2015 से जोड़ा गया है, जब शर्मा को सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए समय से पहले रिटायर कर दिया था.

उस आदेश को बाद में 7 फरवरी, 2017 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि ऑफिसर को एक महीने के अंदर पूरे फायदे के साथ बहाल किया जाए. पहले के रिट जजमेंट में कहा गया था, "नतीजा यह है कि विवादित आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता. इसलिए इसे रद्द किया जाता है. याचिकाकर्ता को आज से एक महीने के अंदर सभी फायदे के साथ सर्विस में बहाल किया जाए."