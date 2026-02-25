अधिकारी को सभी सेवा लाभ दिए जाए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
अदालत ने नौकरशाही की 'काफ्का जैसी भूलभुलैया' की आलोचना की. गैर कानूनी रिटायरमेंट के बाद अधिकारी को पूरे फायदे देने का आदेश दिया.
Published : February 25, 2026 at 4:10 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकार को उस अधिकारी को सभी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है, जिसका समय से पहले रिटायरमेंट पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन सालों तक इसे आंशिक रूप से ही लागू किया गया था.
अपने 24 पेज के फैसले में, जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि प्रशासन, प्रशासनिक चालों या देर से पूछताछ करके किसी जरूरी न्यायिक आदेश को नहीं हरा सकता. कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को आदेश दिया कि वे आठ हफ्ते के अंदर भूमेश शर्मा को काल्पनिक पदोन्नति (notional promotions), सीनियरिटी करेक्शन, पे फिक्सेशन और एरियर समेत सभी फायदे दें.
यह मामला आयुक्त/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग संजीव वर्मा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही में तब उठा, जब कोर्ट ने पाया कि सरकार ने शर्मा की सेवा बहाल करने वाले पहले के फैसले का पूरी तरह पालन नहीं किया था. फैसले में विवाद को 30 जून, 2015 से जोड़ा गया है, जब शर्मा को सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए समय से पहले रिटायर कर दिया था.
उस आदेश को बाद में 7 फरवरी, 2017 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि ऑफिसर को एक महीने के अंदर पूरे फायदे के साथ बहाल किया जाए. पहले के रिट जजमेंट में कहा गया था, "नतीजा यह है कि विवादित आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता. इसलिए इसे रद्द किया जाता है. याचिकाकर्ता को आज से एक महीने के अंदर सभी फायदे के साथ सर्विस में बहाल किया जाए."
सरकार ने इस फैसले को एक डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी, जिसने अक्टूबर 2022 में अपील खारिज कर दी. इसके बाद जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन भी फेल हो गई, जिससे फैसला फाइनल हो गया. कानूनी तौर पर फाइनल होने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि इसे लागू नहीं किया गया.
जस्टिस वानी ने इस स्थिति को न्यायिक प्राधिकार खिलाफ प्रशासनिक का एक परेशान करने वाला उदाहरण बताया. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रिटायरमेंट ऑर्डर को रद्द करके, लेकिन परिणामी लाभ को कथित विभागीय कार्यवाही के नतीजे पर सशर्त बनाकर फैसले को कमजोर करने की कोशिश की.
