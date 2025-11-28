ETV Bharat / bharat

तीन कश्मीरी स्टूडेंट्स की डिग्री बरकरार, लेकिन स्कॉलरशिप का दावा खारिज...क्या है मामला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनंतनाग की तीन लड़कियों को जोधपुर डेंटल कॉलेज से अपनी बैचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी (BDS) की डिग्री जारी रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन उन्हें भारत सरकार की 2014-15 में शुरू की गई स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप की हक़दार नहीं बताया है.

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की फाइल की गई दो लेटर्स पेटेंट अपील पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया. इन अपीलों में 2023 के एक ऑर्डर को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स को पूरी राहत दी गई थी.

पिटीशनर में डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया, अपने सेक्रेटरी इनचार्ज के ज़रिए ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन शामिल थे. उनका प्रतिनिधित्व डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया ताहिर मजीद शम्सी और दूसरे वकील ने किया. जवाब देने वालों में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जोधपुर डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल, AICTE, J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी शामिल थे.

बेंच ने अपने 14 पेज के फैसले में कहा कि तीनों स्टूडेंट्स ने जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद 2014 में जोधपुर डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था. इस स्कीम के लिए AICTE द्वारा सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग और सीटों का अलॉटमेंट ज़रूरी था. कोर्ट ने दर्ज किया कि तीनों में से सिर्फ एक, इंशा अशरफ भट, काउंसलिंग में शामिल हुई थी और उसे BDS में नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स में सीट अलॉट की गई थी.

जजों ने लिखा कि यह "किसी भी चर्चा से परे" है कि स्टूडेंट्स ने "बिना काउंसलिंग के या बिना बताए गए कॉलेज अलॉट किए" BDS कोर्स में एडमिशन लिया था. बेंच ने आगे कहा कि उनके एडमिशन को "कानून की कोई पवित्रता नहीं थी." डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) ने पहले कॉलेज को एलिजिबिलिटी की कमी के कारण स्टूडेंट्स को निकालने का निर्देश दिया था, यह तर्क देते हुए कि वे BDS सीटों के लिए ज़रूरी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हुए थे.

डिवीजन बेंच ने कहा कि जोधपुर डेंटल कॉलेज (JDC) की जिम्मेदारी थी कि वह साफ रेगुलेटरी जरूरतों के बावजूद स्टूडेंट्स को एडमिशन दे. कोर्ट ने कहा, "कॉलेज, जो ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देने के लिए मजबूर था, उसने भी उन्हें एडमिशन दिया और कोर्स करने की इजाज़त दी." इसमें यह भी कहा गया कि डेंटल काउंसिल ने एडमिशन पर सही आपत्ति जताई थी, लेकिन डेंटिस्ट एक्ट के तहत कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी.