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जम्मू-कश्मीर: HC ने UAPA केस में सरकारी टीचर को दी जमानत, NIA कोर्ट का फैसला रद्द

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पुंछ के एक सरकारी टीचर को जमानत दे दी है, जो UAPA केस में सरकारी गवाह बन गया था. राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा कि माफी की शर्तें पूरी करने के बाद भी हिरासत में रखना न्याय के उद्देश्य को खत्म कर देगा.

जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने यह फैसला सुनाया. इसमें पुंछ के सुरनकोट के सैलान गांव के रहने वाले अब्दुल रशीद के बेटे एजाज अहमद की अर्जी स्वीकार कर ली गई और ट्रायल कोर्ट के 5 अप्रैल, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एजाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.

एजाज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने पुंछ के विशेष एनआईए कोर्ट के जज के फैसले को चुनौती दी थी.

यह मामला सुरनकोट पुलिस थाने में FIR नंबर 358/2023 से जुड़ा है, जिसमें आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के कई नियमों जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने 14 नवंबर, 2023 को बफलियाज चौक पर एक गाड़ी को रोका और उसमें से पिस्तौल, गोला-बारूद, कैश और प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद किए. एजाज अहमद उन तीन लोगों में शामिल था जिन्हें नाका (चेकपॉइंट) चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया गया था. जांच के दौरान, एजाज, गुलशन अहमद और मेहराज अहमद शेख समेत दूसरे आरोपियों के साथ साजिश में शामिल पाया गया, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और दूसरे पर आरोप है कि उसने नियंत्रण रेखा (LoC) पार की थी.

एजाज अहमद ने कहा कि वह बेकसूर है और अनजाने में इस स्थिति में फंस गया था. पेशे से सरकारी टीचर एजाज ने दावा किया कि वह सह-आरोपी गुलशन अहमद के साथ सिर्फ लोन लायबिलिटी (कर्ज देनदारी) से जुड़े पैसे वसूलने गया था, जिसके लिए वह गारंटर था.