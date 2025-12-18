ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने श्रीनगर दुकान अलॉटमेंट विवाद खत्म किया, जानें क्या है पूरा मामला

हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन खारिज कर दी, जिसने 2013 से आवंटन रोक रखा था.

jammu-kashmir-high-court-ends-srinagar-shop-allotment-dispute
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 18, 2025 at 3:17 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 12 साल पुराने श्रीनगर दुकान अलॉटमेंट विवाद को खत्म कर दिया है. बता दें कि, एक दशक से ज्यादा समय से, श्रीनगर के बटमालू में एक नया बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स केस में फंसा हुआ था. जबकि सौ से अधिक बेघर दुकानदार रोजी-रोटी का इंतजार कर रहे थे.

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आखिरकार लंबे समय से चल रहे इस झगड़े को खत्म कर दिया. कोर्ट ने एक रिट पिटीशन खारिज कर दी, जिसने 2013 से अलॉटमेंट रोक रखा था. हाई कोर्ट ने कहा कि ऑफिशियल कमेटी ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही काम किया, जबकि लगभग 3 करोड़ रुपये का पब्लिक रेवेन्यू नहीं मिला.

जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने 48 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा कि पिटीशन 'गलत सोची गई थी और उसमें कोई दम नहीं था' और लंबे केस से असली दावेदारों के साथ-साथ सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ. यह पिटीशन शुरू में बटमालू, श्रीनगर के 18 दुकानदारों और वेंडरों ने फाइल की थी, जिनका नेतृत्व गुलाम मोहिउद्दीन शेख और दूसरे कर रहे थे.

इनमें से कई ने सड़क चौड़ी करने की वजह से अपनी जगह बदलने का दावा किया था. समय के साथ, पिटीशन को सिर्फ 9 पिटीशनर के कहने पर ही बहाल किया गया, जिनमें हबीबुल्लाह बजाज, ओमान अल्ताफ, मोहसिन अल्ताफ बजाज और दूसरे शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व वकील जी ए लोन कर रहे थे.

उन्होंने एक हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों को चुनौती दी थी, जिसने 108 दुकानों के लिए 112 दावेदारों को योग्य पाया था और प्रोसेस को रद्द करने, खास अलॉटमेंट और ड्रॉ से बचने की मांग की थी.

रेस्पोंडेंट में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए जम्मू और कश्मीर सरकार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और दर्जनों प्राइवेट रेस्पोंडेंट शामिल थे, जिन्हें वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल घोषित किया गया था.

ऑफिशियल रेस्पोंडेंट की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रम दीप सिंह थे, जबकि प्राइवेट रेस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट एम आई डार थे. मुख्य चुनौती को खारिज करते हुए, कोर्ट ने माना कि डिविजनल कमिश्नर, कश्मीर की हेड वाली कमेटी ने एक्स्ट्रा अधिकारियों या सब-कमेटी से मदद लेकर कोर्ट के 2012 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया.

जज ने कहा कि, कमेटी का गठन एलिजिबल क्लेम करने वालों की सही और ट्रांसपेरेंट पहचान के मकसद को पाने का एक तरीका था, न कि अपने आप में कोई मकसद. कोर्ट ने आगे कहा कि सैकड़ों क्लेम वाले मामले में वेरिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद लेना ठीक है, जब तक कि आखिरी फैसला कमेटी के पास रहे.

सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, जस्टिस नरगल ने कहा कि, जब तक जरूरी फैसले लेने का काम डेलीगेट करता है, तब तक जरूरी और क्लर्क के काम करने का बोझ प्राइमरी डेलीगेट को उठाने की ज़रूरत नहीं है. फैसले में याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज करने के अलग-अलग कारण बताए गए हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्स में विरोधाभास, उम्र और पेरेंटेज में अंतर, जरूरी प्रीमियम जमा न करना, खोखों को सबलेट करना, लेटर ऑफ इंटेंट का न होना और कई मामलों में, कमेटी के सामने पेश न होना शामिल है.

कोर्ट ने कहा कि कुछ पिटीशनर्स उस समय नाबालिग थे, जबकि दूसरों ने म्युनिसिपल नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार ट्रांसफर कर दिए थे या सबलेट कर दिए थे. जज ने कहा, "किसी भी लागू करने लायक कानूनी, कानूनी या बुनियादी अधिकार के न होने पर, कानूनी प्रक्रिया को लागू करने से रोकने के लिए रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता."

याचिकाकर्ताओं (पिटीशनर्स) की यह दलील कि ड्रॉ की जरूरत नहीं थी, उसे भी खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने याद दिलाया कि उसके 2012 के फैसले में यह मामला पहले ही सुलझा लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर एलिजिबल क्लेम करने वालों की संख्या मौजूद दुकानों से ज्यादा हो तो अलॉटमेंट ड्रॉ ऑफ लॉट से होना चाहिए. जस्टिस नरगल ने अपने फैसले में कहा कि, एक बार जब ड्रॉ ऑफ लॉट से अलॉटमेंट का मामला इस कोर्ट द्वारा पूरी तरह से सुलझा लिया जाता है, तो इस पर दोबारा बात नहीं की जा सकती.

लंबे समय तक चले अंतरिम स्टे पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने दर्ज किया कि इस केस की वजह से 2009 और मार्च 2026 के बीच श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किराए और प्रीमियम के तौर पर करीब 2.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कोर्ट ने कहा कि, पब्लिक फंड से बनी दुकानें बिना इस्तेमाल के रह गई हैं, जिससे राज्य को सही रेवेन्यू और असली दावेदारों को रोजी-रोटी के मौके नहीं मिल रहे हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइवेट लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेल्फ-फाइनेंस बेसिस पर 1.73 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए थे, जिसके बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता था. कोर्ट ने जुर्माना लगाने से खुद को रोकते हुए, कार्रवाई में देरी करने की कोशिशों पर चिंता जताई, जिसमें आखिरी समय में स्थगन की रिक्वेस्ट भी शामिल है.

कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि, न्यायिक फोरम का गलत मकसद के लिए गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में इसी तरह के बर्ताव पर भारी जुर्माना लग सकता है.

