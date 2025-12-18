ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने श्रीनगर दुकान अलॉटमेंट विवाद खत्म किया, जानें क्या है पूरा मामला

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 12 साल पुराने श्रीनगर दुकान अलॉटमेंट विवाद को खत्म कर दिया है. बता दें कि, एक दशक से ज्यादा समय से, श्रीनगर के बटमालू में एक नया बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स केस में फंसा हुआ था. जबकि सौ से अधिक बेघर दुकानदार रोजी-रोटी का इंतजार कर रहे थे. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आखिरकार लंबे समय से चल रहे इस झगड़े को खत्म कर दिया. कोर्ट ने एक रिट पिटीशन खारिज कर दी, जिसने 2013 से अलॉटमेंट रोक रखा था. हाई कोर्ट ने कहा कि ऑफिशियल कमेटी ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही काम किया, जबकि लगभग 3 करोड़ रुपये का पब्लिक रेवेन्यू नहीं मिला. जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने 48 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा कि पिटीशन 'गलत सोची गई थी और उसमें कोई दम नहीं था' और लंबे केस से असली दावेदारों के साथ-साथ सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ. यह पिटीशन शुरू में बटमालू, श्रीनगर के 18 दुकानदारों और वेंडरों ने फाइल की थी, जिनका नेतृत्व गुलाम मोहिउद्दीन शेख और दूसरे कर रहे थे. इनमें से कई ने सड़क चौड़ी करने की वजह से अपनी जगह बदलने का दावा किया था. समय के साथ, पिटीशन को सिर्फ 9 पिटीशनर के कहने पर ही बहाल किया गया, जिनमें हबीबुल्लाह बजाज, ओमान अल्ताफ, मोहसिन अल्ताफ बजाज और दूसरे शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व वकील जी ए लोन कर रहे थे. उन्होंने एक हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों को चुनौती दी थी, जिसने 108 दुकानों के लिए 112 दावेदारों को योग्य पाया था और प्रोसेस को रद्द करने, खास अलॉटमेंट और ड्रॉ से बचने की मांग की थी. रेस्पोंडेंट में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए जम्मू और कश्मीर सरकार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और दर्जनों प्राइवेट रेस्पोंडेंट शामिल थे, जिन्हें वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल घोषित किया गया था. ऑफिशियल रेस्पोंडेंट की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रम दीप सिंह थे, जबकि प्राइवेट रेस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट एम आई डार थे. मुख्य चुनौती को खारिज करते हुए, कोर्ट ने माना कि डिविजनल कमिश्नर, कश्मीर की हेड वाली कमेटी ने एक्स्ट्रा अधिकारियों या सब-कमेटी से मदद लेकर कोर्ट के 2012 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया. जज ने कहा कि, कमेटी का गठन एलिजिबल क्लेम करने वालों की सही और ट्रांसपेरेंट पहचान के मकसद को पाने का एक तरीका था, न कि अपने आप में कोई मकसद. कोर्ट ने आगे कहा कि सैकड़ों क्लेम वाले मामले में वेरिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद लेना ठीक है, जब तक कि आखिरी फैसला कमेटी के पास रहे.