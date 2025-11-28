ETV Bharat / bharat

मारुति कंपनी को कोर्ट से बड़ा झटका, ग्राहक को 7 लाख लौटाने के आदेश

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक कार खरीदार को 7 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 2015 के कंज्यूमर कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आदेश दिये. बता दें कि कार खरीदने के तुरंत बाद ग्राहक ने गाड़ी में लगातार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की शिकायत की थी, लेकिन कंपनी और डीलर उसे ठीक नहीं कर सके.

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वारंटी पीरियड के दौरान खराबी दूर न करने के लिए कंपनी और डीलर दोनों ही संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं. इसलिए मारुति सुजुकी की अपील खारिज कर दी गई. मोहम्मद अशरफ खान ने 2007 में गाड़ी खरीदी थी, ने बताया कि कार में शुरू से ही गियर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा था. उसके बाद गाड़ी 2009 से डीलर के पास ही रही.

क्या है मामलाः

पिटीशनर, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि या तो मोहम्मद अशरफ खान, जो रेस्पोंडेंट हैं, को 7 लाख रुपये रिफंड किए जाएं, या गाड़ी बदली जाए.

मारुति सुजुकी की तरफ से सीनियर वकील आरए जान ने दलील दी कि कमीशन ने बिना किसी तथ्य के और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के एक्सपर्ट सबूत के बिना ही ऑर्डर पास कर दिया. कंपनी ने यह भी कहा कि उसे देर से शामिल किया गया था और उसे सबूत पेश करने का सही मौका नहीं दिया गया.

कोर्ट ने क्या कहाः

जस्टिस परिहार ने कहा कि कार के मालिक वारंटी पीरियड के दौरान गाड़ी को बार-बार रिपेयर के लिए ले गए थे, फिर भी इंस्पेक्शन और भरोसे के बावजूद खराबी बनी रही. कोर्ट ने 7 पेज के फैसले में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाया कि गाड़ी सच में अजीब तरह से वाइब्रेट कर रही थी.

जस्टिस परिहार ने लिखा, "कमीशन ने साफ तौर पर पाया है कि खराबी खरीदने के तुरंत बाद ही पता चल गई थी और 2007 से 2009 के बीच शिकायत करने वाले ने इसे ठीक कराने के लिए बार-बार डीलर से संपर्क किया, लेकिन समस्या बनी रही." उन्होंने आगे कहा कि वारंटी पीरियड के दौरान अगर कोई खराबी आती है, तो "डीलर और मैन्युफैक्चरर दोनों सर्विस में कमी के लिए मिलकर और अलग-अलग ज़िम्मेदार होंगे."

मारूति की दलील खारिजः