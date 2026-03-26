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'दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट होने का हक नहीं!' जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 51 कर्मियों की याचिका की खारिज

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय. ( ETV Bharat )