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'दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट होने का हक नहीं!' जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 51 कर्मियों की याचिका की खारिज

'गुलाम नबी भट और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य' में दिसंबर 2021 के एक पुराने आदेश को चुनौती दी गयी थी.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 5:49 PM IST

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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जेएंडके सीमेंट्स लिमिटेड के 51 पूर्व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (डेली वेजर्स) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. अदालत ने ख्यूं (Khrew) सीमेंट प्लांट के बंद होने और कंपनी के गहरे वित्तीय संकट के कारण इन कर्मचारियों को काम से हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया है.

श्रीनगर में जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की खंडपीठ ने 8 पन्नों के फैसले में व्यवस्था दी कि "इन श्रमिकों के पास सेवा में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी थी और नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी."

यह मामला 'गुलाम नबी भट और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य' के नाम से था, जो दिसंबर 2021 के एक पुराने आदेश को चुनौती देने वाली अपील (Letters Patent Appeal) पर आधारित था.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि वे 2005 से मस्टर रोल के आधार पर ख्यूं सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे. 2018 में उन्हें पांच साल की अवधि के लिए औपचारिक रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी माना गया था. हालांकि, 7 मार्च 2019 को एक आदेश के जरिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें सेवा से हटाना मनमाना था और अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन था, खासकर तब जब कंपनी के अन्य कर्मचारियों को 2021 के एक सरकारी आदेश के तहत बाद में विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजित कर लिया गया था.

श्रमिकों ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक सेवा दी थी और जब उन्हें काम से हटाया गया, तब उनकी पांच साल की नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हुई थी.

जम्मू-कश्मीर राज्य और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादियों ने कहा कि इन श्रमिकों को केवल 2018 में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, जो कि निदेशक मंडल की मंजूरी के अधीन था. उन्होंने 29 दिसंबर, 2018 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) द्वारा पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने के कारण ख्यूं (Khrew) प्लांट को बंद किए जाने का हवाला दिया. कंपनी ने तर्क दिया कि प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी, जो उसकी वित्तीय क्षमता से बाहर था.

अदालत को बताया गया कि कंपनी पहले से ही स्थायी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए संघर्ष कर रही थी और सेवानिवृत्ति के बकाये भी लंबित थे, ऐसे में अस्थायी श्रमिकों को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

खंडपीठ ने पिछले फैसले में कोई गलती नहीं पाई

पीठ ने टिप्पणी की, "यह तथ्य विवाद से परे है कि अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर दैनिक वेतन भोगी (डेली रेटेड) श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था... और कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में होने के कारण ऐसे सभी मस्टर रोल और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को काम से हटाने के लिए मजबूर थी."

स्थापित कानूनी सिद्धांतों को दोहराते हुए पीठ ने कहा, "यह अच्छी तरह से तय है कि एक दैनिक वेतन भोगी या आकस्मिक कर्मचारी (कैजुअल एम्प्लॉई) के पास सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उनकी नियुक्ति उन्हें नियमितीकरण या निरंतर रोजगार के किसी भी दावे का हकदार नहीं बनाती है."

सुप्रीम कोर्ट के 'कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी' के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने फिर से स्पष्ट किया कि अस्थायी या आकस्मिक रोजगार स्थायी नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं देता है.

श्रमिकों के उस तर्क को भी अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके जैसे अन्य कर्मचारियों को सरकारी विभागों में तैनात किया गया है. फैसले में कहा गया, "अपीलकर्ता उन कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते जो एक अलग कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति में थे." अदालत ने स्पष्ट किया कि 2021 का सरकारी आदेश केवल नियमित या स्थायी कर्मचारियों पर लागू होता था, दैनिक वेतन भोगियों पर नहीं.

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि सेवा से हटाया जाना न तो मनमाना था और न ही अवैध. अदालत ने व्यवस्था दी, "ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की सेवाओं को बंद करने के कंपनी के कदम को मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता." अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें पिछले फैसले में "कोई दोष, अवैधता या कमजोरी" नहीं मिली. "इसलिए, हमें 16 दिसंबर, 2021 के विवादित फैसले में ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली, जो इस अपील में हस्तक्षेप की मांग करती हो."

हालांकि, अदालत ने एक सीमित राहत का उल्लेख किया

यदि भविष्य में ख्यूं (Khrew) प्लांट को फिर से शुरू किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को फिर से काम पर रखने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. सिंगल जज की टिप्पणी को दोहराते हुए अदालत ने कहा, "7 मार्च 2019 के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई और रिट याचिका खारिज कर दी गई. हालांकि, यह देखा गया कि यदि भविष्य में ख्यूं प्लांट को बहाल या नवीनीकृत किया जाता है और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की फिर से आवश्यकता होती है, तो अपीलकर्ता नियुक्ति के लिए पहली प्राथमिकता के हकदार होंगे."

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