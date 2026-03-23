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पत्रकार होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से राहत नहीं, लॉकडाउन उल्लंघन का चलेगा केस

कोर्ट ने माना कि हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है और निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही बिना किसी देरी के आगे बढ़ाई जाए.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 7:12 PM IST

4 Min Read
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जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका समय से पहले दायर की गई है और विवादित तथ्यों की जांच ट्रायल के दौरान ही की जानी चाहिए. याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है और निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही बिना किसी देरी के आगे बढ़ाई जाए.

श्रीनगर में मुश्ताक अहमद गनी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस शहजाद अजीम ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल उदारतापूर्वक नहीं किया जा सकता. अपने 7 पन्नों के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया, "धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग बहुत सोच-समझकर और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां इसकी सख्त जरूरत हो."

बांदीपोरा के सुंबल पुलिस स्टेशन में अप्रैल 2020 में दर्ज की गई इस एफआईआर (FIR) में याचिकाकर्ता और अन्य लोगों पर महामारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप है. इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 269 और 353 के तहत अपराध शामिल हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता सख्त लॉकडाउन के दौरान एक वाहन में घूमते हुए पाए गए थे और वे इसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सके. यह भी आरोप है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस दल के साथ मारपीट की. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह एक पत्रकार हैं और घटना के समय घर लौट रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि "नाका पार्टी ने उन्हें रोका और बिना किसी कारण के परेशान किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई."

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है. कोर्ट ने टिप्पणी की, "रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह एक पत्रकार हैं या धारा 144 लागू होने के बावजूद उन्हें उस समय ड्यूटी करने की अनुमति दी गई थी."

याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि यह मामला CrPC की धारा 195 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि किसी सक्षम अधिकारी की शिकायत के बिना इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता. इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी आपत्तियां संज्ञान लेने से पहले के चरण में नहीं उठाई जा सकतीं.

अदालत ने आगे यह भी नोट किया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 195 के अनुपालन में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और एफआईआर दर्ज करने या जांच करने पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा, "एफआईआर दर्ज करने और जांच करने पर कोई पाबंदी नहीं है, धारा 195 की रोक केवल जांच पूरी होने के बाद (अदालत द्वारा संज्ञान लेते समय) लागू होती है."

जस्टिस अजीम ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे, जिनमें प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आरोप भी शामिल हैं, उन पर ट्रायल कोर्ट के सामने आरोप तय करने या बरी करने के चरण में चर्चा की जा सकती है.

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, इस अदालत के लिए याचिकाकर्ता के तथ्यों से जुड़े दावों की गहराई में जाना न तो आवश्यक है और न ही संभव है. ऐसा करने के लिए सबूतों की परख करनी होगी, जो कि विशेष रूप से केवल ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) का काम है."

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