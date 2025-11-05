जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया, क्या है मामला
न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार ने भारत संघ बनाम निर्मल सिंह जामवाल और उससे जुड़े 44 अन्य मामलों में फैसला सुनाया.
Published : November 5, 2025 at 3:37 PM IST
श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर 45 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 260 पृष्ठों के इस फैसले में पूर्व सैनिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए सैन्य कानून के तहत पेंशन के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद (पीसीडीए(पी)) की शक्तियों को सख्ती से सीमित कर दिया गया है.
न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने 3 नवंबर को मुख्य मामले WP(C) संख्या 3173/2023 (भारत संघ एवं अन्य बनाम निर्मल सिंह जामवाल) और उससे जुड़े 44 अन्य मामलों में फैसला सुनाया. सभी याचिकाओं में सशस्त्र बल अधिकरण (AFT) के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें विकलांगता पेंशन चाहने वाले पूर्व सैनिकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था.
न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने पीठ की ओर से लिखते हुए कहा कि पीसीडीए (पी) के पास सैन्य कानून के तहत गठित विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्डों की राय को रद्द करने या पुनर्मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है.
पीठ ने कहा, "एक बार जब चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त चिकित्सा प्राधिकारियों ने राय दे दी, चाहे वह सेना की सेवा के कारण हो या उसके कारण हुई वृद्धि के संबंध में, तो पीसीडीए (पी), जो ऐसी किसी विशेषज्ञता से रहित है, अपनी राय पर कायम नहीं रह सकता और विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय के विपरीत कोई राय नहीं ले सकता."
न्यायाधीशों ने पूर्व सैपर मोहिंदर सिंह बनाम भारत संघ (1993) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का अत्यधिक हवाला दिया, जिसमें दोहराया गया कि पेंशन प्राधिकारी चिकित्सा पेशेवरों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकते.
फैसले में कहा गया है, "हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पेंशन से संबंधित लेखा शाखा, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के निर्णय को नजरअंदाज कैसे कर सकती है और विकलांगता की सीमा पर टिप्पणी कैसे कर सकती है, बिना किसी विस्तृत या उच्च चिकित्सा बोर्ड का संदर्भ दिए, जिसे सेना चिकित्सा निगम के महानिदेशक द्वारा प्रासंगिक निर्देशों और नियमों के तहत गठित किया जा सकता है."
इसके बाद अदालत ने रेखांकित किया- "पीसीडीए (पी), इलाहाबाद की शक्ति और दायरा बहुत सीमित है और सामान्यतः मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार करने का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता। केवल असाधारण मामलों में, और जैसा कि सेना के निर्देशों में प्रावधान किया गया है, पीसीडीए (पी) मामले को अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है."
मुख्य मामले में, लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) निर्मल सिंह जामवाल को प्राथमिक उच्च रक्तचाप के कारण जीवन भर के लिए 30 प्रतिशत विकलांगता के साथ 2017 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था.
यद्यपि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने घोषित किया कि यह बीमारी "न तो सैन्य सेवा के कारण है और न ही इससे बढ़ी है", फिर भी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी), क्षेत्रीय बेंच श्रीनगर, जम्मू ने विकलांगता पेंशन के लिए उनके दावे को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि विकलांगता को 50 प्रतिशत तक पूर्णांकित किया जाए. उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण के तर्क में कोई त्रुटि नहीं लगी.
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, "हालांकि यह बीमारी सैन्य सेवा से संबंधित नहीं है, फिर भी इसके शुरू होने और बिगड़ने में सेवा के तनाव और दबाव की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारी ऐसी बीमारियों पर सेवा की शर्तों के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे हैं. चिकित्सा अधिकारियों ने न तो इन पहलुओं पर विचार किया है और न ही स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा के तनाव और दबाव ने बीमारी की शुरुआत या वृद्धि में कोई भूमिका नहीं निभाई है.
इस महत्वपूर्ण फैसले में सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961, आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982 और 2008 में जारी उनके अद्यतन संस्करणों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है. न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नए विनियमों में कुछ प्रक्रियागत परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत स्थिर बना हुआ है - कि सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता व्यक्ति को पेंशन लाभों का हकदार बनाती है.
नियमों के दो सेटों के बीच परस्पर क्रिया को समझाते हुए, पीठ ने लिखा- "प्रासंगिक विनियमों और पात्रता नियमों को एक साथ पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि यदि कोई सैन्यकर्मी अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सेवा में प्रवेश करता है और बाद में उसे चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया जाता है, तो उसके स्वास्थ्य में किसी भी गिरावट के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. यह स्पष्ट है कि सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी हुई विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य होना और 20% या उससे अधिक का मूल्यांकन विकलांगता पेंशन के लिए पात्रता के लिए अनिवार्य शर्त है."
विभिन्न एएफटी आदेशों में दिए गए तर्कों की जांच करने के बाद, खंडपीठ को ऐसी कोई "अवैधता या त्रुटि" नहीं मिली जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. निर्णय में कहा गया- "उपरोक्त कारणों से और मामले पर लागू स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए, हमें एएफटी के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती. इसलिए, याचिका को किसी भी तरह से निराधार पाया जाता है और तदनुसार खारिज किया जाता है."
इसके साथ ही, जगदीश लाल, करण सिंह, दास राम, पवन कुमार और पुष्पा देवी जैसे पूर्व सैनिकों के खिलाफ दायर याचिकाओं सहित सभी 45 संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी गईं. पीठ ने स्पष्ट टिप्पणी की कि सशस्त्र बलों में आधुनिक सेवा के दौरान कार्मिकों को अत्यधिक मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसे स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करते समय स्वीकार किया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा, "हालांकि यह बीमारी सैन्य सेवा से संबंधित नहीं है, फिर भी इसकी शुरुआत और वृद्धि में सेवा के तनाव और दबाव की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता. चिकित्सा अधिकारियों ने न तो इन पहलुओं पर विचार किया है और न ही स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा के तनाव और दबाव ने बीमारी की शुरुआत या वृद्धि में कोई भूमिका नहीं निभाई है."
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, "दावेदार को पात्रता की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा. उसे किसी भी उचित संदेह का लाभ मिलेगा, जिसे दावेदार के पक्ष में उदारतापूर्वक समझा जाएगा, विशेष रूप से क्षेत्र सेवा के दौरान होने वाले मामलों में."
