सेना और ठेकेदार के बीच बंकर निर्माण का भुगतान विवाद: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने नियुक्त किया आर्बिट्रेटर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक पुरानी कानूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए एक 'आर्बिट्रेटर' (मध्यस्थ) नियुक्त किया है. यह विवाद अखनूर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और रक्षा मंत्रालय के बीच है. मामला करीब 17 साल पहले बनाये गये बंकर के एक प्रोजेक्ट के बकाया भुगतान और दावों से जुड़ा है. जस्टिस रजनेश ओसवाल ने कहा कि जब सरकारी अधिकारियों ने ठेकेदार की बात नहीं सुनी, तो मध्यस्थ नियुक्त करना जरूरी हो गया.

यह पूरा विवाद साल 2006 में 'मेसर्स शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी' को मिले एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था. इस कंपनी के पार्टनर 76 वर्षीय मांगू राम शर्मा हैं. इस मामले में केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना के इंजीनियरिंग विभाग के बड़े अधिकारियों को पक्ष बनाया गया है.

याचिका के अनुसार, उधमपुर जोन के इंजीनियरिंग अधिकारियों ने 30 अक्टूबर 2006 को एक पत्र के जरिए इस ठेकेदार को सुंदरबनी में 10 बंकर, एक गोला-बारूद शेड और अन्य निर्माण कार्य सौंपे थे. कंपनी का दावा है कि उसने 23 मई 2009 को तय समय के भीतर काम पूरा कर लिया था. 29 मई 2009 को अखनूर के गैरिसन इंजीनियर से काम पूरा होने का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया था.

ठेकेदार का आरोप है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद विभाग ने फाइनल बिल तैयार करने के लिए जरूरी दस्तावेज और माप उपलब्ध नहीं कराए. मामला 2010 में तब उलझ गया जब प्रोजेक्ट के दौरान बनाई गई एक सुरक्षा दीवार गिर गई. इस घटना की जांच के लिए विभाग द्वारा एक 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' (जांच समिति) बिठाई गई थी.

ठेकेदार का पक्ष था कि दीवार विभाग द्वारा दिए गए गलत डिजाइन की वजह से गिरी थी. उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण के हर चरण की जांच इंचार्ज इंजीनियर द्वारा की गई थी और उन्होंने ही इसे मंजूरी दी थी. जब जांच चल रही थी, तब भी कंपनी बार-बार अपना फाइनल बिल पास करने और भुगतान व फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें वापस करने की मांग करती रही.

याचिका में कहा गया है कि जांच में अंततः ठेकेदार के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं पाई गई. इसके बाद, कंपनी ने जुलाई 2019 में एक नोटिस जारी कर अपने पैसे मांगे और चेतावनी दी कि यदि बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो वे 'आर्बिट्रेशन' (मध्यस्थता) का सहारा लेंगे. जब कोई जवाब नहीं मिला, तो फरवरी 2020 में उन्होंने अनुबंध की शर्तों के तहत औपचारिक रूप से मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.

इसके बावजूद, अधिकारियों ने कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया. इसके उलट, मई 2021 में अधिकारियों का एक बोर्ड बनाया गया ताकि खराब काम के आधार पर नुकसान का आकलन किया जा सके. ठेकेदार ने इस कदम का विरोध किया और इसे 'उत्पीड़न' बताया. जून 2022 में विभाग ने मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग को खारिज कर दिया. तर्क दिया कि यह दावा समय सीमा से बाहर हो चुका है और ठेकेदार ने बिना किसी विरोध के फाइनल बिल पर हस्ताक्षर किए थे.

कोर्ट में रक्षा अधिकारियों ने तर्क दिया कि अप्रैल 2023 में दायर की गई यह याचिका कानूनी समय सीमा के खिलाफ है, क्योंकि विवाद की वजह तो 2009 में काम पूरा होने और 2010 में बिल भुगतान के समय ही पैदा हो गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदार ने 2019 में एक "नो क्लेम सर्टिफिकेट" और एक शपथ पत्र दिया था कि वह देरी से होने वाले भुगतान पर कोई ब्याज नहीं मांगेगा.