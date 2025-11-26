ETV Bharat / bharat

'न अपहरण हुआ न जबरदस्ती', कोर्ट ने लड़की को पति के साथ रहने की दी इजाजत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कुपवाड़ा की 18 साल की एक लड़की को उस आदमी के साथ जाने की इजाजत दे दी है जिससे उसने अपनी मर्जी से शादी की है. जस्टिस संजय धर ने कहा कि अदालत किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति की निजी पसंद पर हावी नहीं हो सकती जिसने अपनी मर्जी से शादी की हो. कोर्ट ने माना कि लड़की का न को अपहरण हुआ और न ही उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई.

हाई कोर्ट ने यह आदेश अल्ताफ हुसैन भट द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया. अल्ताफ भट ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में पहचानी गई महिला का कानूनी रूप से विवाहित पति है. भट ने आरोप लगाया कि लड़की के परिवार के सदस्य एक सिविल कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद उसे जबरदस्ती ले गए. सिविल कोर्ट ने लड़की के परिवार को कपल के रिश्ते में दखल देने से रोक दिया था.

भट ने कोर्ट को बताया कि दोनों की शादी 4 जुलाई, 2024 को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उसकी पत्नी सोगाम में मुंसिफ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रही थी, तो उसके परिवार ने जबरन उसे पकड़ लिया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे किसी अनजान जगह पर कैद कर दिया.

4 नवंबर को हाई कोर्ट ने लालपोरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को महिला को पेश करने का आदेश दिया. वह 12 नवंबर को कोर्ट में पेश हुई और उसे अपना औपचारिक बयान देने से पहले सोचने के लिए समय दिया गया. सोमवार (24 नवंबर) को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल ने उसका बयान दर्ज किया.