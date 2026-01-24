जम्मू-कश्मीर: डोडा में भारी बर्फबारी जारी, लोगों को घरों में रहने की सलाह
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, उधमपुर के जखनी चौक पर भी आवाजाही रोकी गई.
Published : January 24, 2026 at 10:17 AM IST
डोडा (जम्मू-कश्मीर): जम्मू संभाग में डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से लगातार दूसरे दिन भारी बर्फबारी जारी रही. बर्फबारी की वजह से सड़कें और सर्विस रुक गई है, इसलिए डोडा जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम गंडोह, भलेसा ने लोगों को सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी है. तपमान जीरो से नीचे चला गया है.
मैदानी इलाकों में करीब एक फीट बर्फबारी हुई है, जबकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब दो से तीन फीट बर्फबारी हुई है. बिजली और पानी की सप्लाई समेत सभी जरूरी सर्विस रुक गई हैं. भूस्खलन, पेड़ गिरने और भारी बर्फ जमा होने की वजह से हाईवे और लिंक रोड समेत कई सड़कें बंद हैं.
Shopian, Jammu and Kashmir: After two days of snowfall, clear weather returns as sunshine prevails, prompting people to step out of their homes. pic.twitter.com/aU6YPXb9u9— IANS (@ians_india) January 24, 2026
इलाके में हालात ठीक होने तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस को ही चलने दिया जा रहा है. लगभग तीन महीने के लंबे सूखे के बाद, शुक्रवार आधी रात से डोडा के भलेसा और उसके आस-पास के मैदानी इलाकों और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई. जब पूरा इलाका बर्फ से ढक गया, तो लोगों ने इस लंबे समय से इंतजार की जा रही बर्फबारी पर काफी राहत और खुशी जाहिर की.
#WATCH | Srinagar, J&K | Snow-covered mountains around the Dal Lake make for a picturesque landscape. pic.twitter.com/UjUxnpfha2— ANI (@ANI) January 24, 2026
रामबन जिले के बनिहाल शहर में भी शुक्रवार को मौसम की पहली भारी बर्फबारी हुई, क्योंकि पूरे इलाके में ताजी बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी अपने पूरे जोर पर आ गई. बर्फबारी देर रात शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई और विजिबिलिटी कम हो गई.
#WATCH | Bhaderwah: A thick blanket of fresh snow covers streets in Jammu and Kashmir’s Bhaderwah pic.twitter.com/KOaPd1Os8z— ANI (@ANI) January 24, 2026
इस बीच, बारामूला, बडगाम और रामबन के हिल रिसॉर्ट शहर बटोटे में भी काफी बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया. भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से शुक्रवार को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) बंद कर दिया गया, साथ ही उधमपुर के जखनी चौक पर भी आवाजाही रोक दी गई.
#WATCH | J&K | Mountains of Ramban covered in a blanket of snow as the region receives fresh snowfall. Visuals from the Batote area. pic.twitter.com/3WtOuZWtw5— ANI (@ANI) January 24, 2026
बर्फबारी की वजह से हवाई यात्रा में भी रुकावट आई. श्रीनगर एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस ने कई फ्लाइट को कुछ समय के लिए रोकने और कैंसल करने का ऐलान किया. अधिकारियों ने कहा कि लगातार बारिश और रामसू तक जमा हो रही बर्फ को देखते हुए, सड़क पर फिसलन की वजह से एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सभी तरह के ट्रैफिक को सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया.
#WATCH | J&K: Shri Mata Vaishno Devi Bhawan and the surrounding Trikuta hills covered under a thick layer of snow after snowfall. The fresh snowfall enhanced the scenic beauty of the holy shrine, while pilgrims visiting the Bhawan expressed enthusiasm despite the cold conditions.… pic.twitter.com/RwMima3Chr— ANI (@ANI) January 24, 2026
इससे पहले विधायक दलीप सिंह परिहार ने रविवार को कहा कि चल रहा भद्रवाह विंटर कार्निवल देश भर से टूरिस्ट को खींचकर जम्मू-कश्मीर की इकॉनमी में मदद कर रहा है. उन्होंने फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दूर-दूर से आए विजिटर्स का शुक्रिया अदा किया.