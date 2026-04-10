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बिना अनुमति के पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: HC ने यातना मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि किसी पुलिस अधिकारी पर अवैध हिरासत और हिरासत में यातना देने के आरोप लगने पर भी, उन्हें सरकार की पूर्व अनुमति का सुरक्षा कवच मिल सकता है, बशर्ते कि वे कार्य उनकी आधिकारिक ड्यूटी से "तर्कसंगत रूप से जुड़े" हों.

जस्टिस एम ए चौधरी ने अपने 12 पन्नों के फैसले में, जम्मू निवासी राजेश्वर सिंह के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश और ट्रायल कोर्ट के 11 मई, 2015 के आदेश—दोनों को रद्द कर दिया.

सिंह ने अपने वकील आकाश गुप्ता के माध्यम से जम्मू-कश्मीर CrPC की धारा 561-A का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने 'सतीश कुमार बनाम कुलबीर सिंह और अन्य' (CRMC No. 537/2015) नामक शिकायत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी.

इस मामले में प्रतिवादी थे: राज्य सरकार (अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से); जम्मू के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश; शिकायतकर्ता सतीश कुमार (जम्मू निवासी); कुलबीर सिंह भाऊ (तत्कालीन एसएचओ, मीरां साहिब थाना); हरजीत सिंह (तत्कालीन एसएचओ, मीरां साहिब थाना); और मोहम्मद रफीक मनहास (तत्कालीन एसएचओ, रणबीर सिंह पुरा थाना).

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का प्रतिनिधित्व वकील जीएस ठाकुर ने किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ.

अदालत की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों पर सीआरपीसी (CrPC) की धारा 197 को लागू करते समय आई. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता सतीश कुमार को 10 मई, 2005 से 1 जून, 2005 तक कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत में रखने और उनके साथ 'थर्ड-डिग्री' (अत्यधिक) यातना देने के आरोपों को भी, अभी भी "सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में और उसकी सीमा से बाहर" किए गए कार्यों के रूप में ही माना जा सकता है; ऐसा इसलिए है क्योंकि ये घटनाएं मीरां साहिब में इंदु रानी नाम की महिला की रहस्यमयी मौत की पुलिस जांच से जुड़ी थीं.

कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि याचिकाकर्ता, जो उस समय SDPO (आरएस पुरा) के पद पर तैनात थे, जांच के दौरान एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि भले ही अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया हो, लेकिन उनके खिलाफ की गई शिकायतें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से काफी हद तक जुड़ी हुई थीं. इसलिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति (Prior Sanction) की वैधानिक आवश्यकता अनिवार्य है.