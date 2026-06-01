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जम्मू कश्मीर सरकार सेब किसानों की फसल बीमा मांगों के बीच नई बोलियां शुरू करेगी

सेब किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए नए टेंडर जारी करेगी.

Farmers picking apples in an orchard in Ganderbal
गांदरबल में एक बाग में सेब तोड़ते किसान (file photo-ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : June 1, 2026 at 5:22 PM IST

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श्रीनगर: सेब के लिए फसल बीमा की बढ़ती मांग के बीच, जम्मू और कश्मीर सरकार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को लागू करने के लिए नए टेंडर जारी कर रही है, क्योंकि पिछले साल मंजूर किए गए दो बोलीदाताओं को ज़्यादा प्रीमियम मांगने के बाद नामंजूर कर दिया गया था.

पिछले साल, कृषि विभाग ने कश्मीर घाटी में सेब और केसर की फसलों, और जम्मू डिवीजन में आम और लीची को इंश्योरेंस कवर के तहत लाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) लागू करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस से बोली स्वीकार की थीं.

कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज शाह ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनी हुई इंश्योरेंस कंपनियां 30 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम मांग रही थीं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ था. इस प्रीमियम रेट से लगभग 950 करोड़ रुपये का बड़ा वित्तीय असर पड़ा, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के वित्त विभाग ने अस्वीकार कर दिया. इसलिए, इसने नए सिरे से टेंडरिंग के लिए कहा. हम अब नए सिरे से टेंडरिंग करने जा रहे है. शाह ने कहा कि भारत सरकार भी फसल बीमा के लिए गाइडलाइंस में बदलाव कर रही है, इसलिए हमें टेंडर्स में बदलाव करना पड़ा और आने वाले दिनों में उनका विभाग नए टेंडर्स जारी करेगा.

कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा योजना के लिए बोली 1 जून को खुलेगी और सरकार एक या दो महीने में यह प्रक्रिया पूरी कर लेगी. डार ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी. सरकार ने इस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान रखा है."

Farmers store apples in boxes after plucking them in Shopian district of Srinagar.
श्रीनगर के शोपियां जिले में किसान सेब तोड़ने के बाद उन्हें बक्सों में रखते हुए. (file photo-ANI)

मंत्री ने कहा कि जब तक यह स्कीम लागू नहीं हो जाती, सरकार राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के हिसाब से प्रभावित किसानों को राहत देगी. बीमा मूल्यांकनकर्ता के अनुसार, अगर प्रीमियम 30 प्रतिशत से ज़्यादा हो जाता है, तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य को वह प्रीमियम लागत उठानी होगी.

प्रीमियम के तीन हिस्से हैं; एक किसानों द्वारा दिया जाने वाला हिस्सा, जो 5 प्रतिशत है, दूसरा राज्य का हिस्सा और तीसरा भारत सरकार का हिस्सा. जब प्रीमियम रेट 30 प्रतिशत से अधिक होता है, तो राज्य को वह हिस्सा शेयर करना पड़ता है. जम्मू और कश्मीर के मामले में, मूल्यांकनकर्ताओं ने कहा कि लागत 1000 रुपये से ज़्यादा थी, जिसे वित्त विभाग ने अस्वीकार कर दिया था.

कश्मीर घाटी में सेब उगाने वालों की फसल बीमा की मांग तेज हो गई है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से फसल की पैदावार पर असर पड़ा है. हाल ही में, ओलावृष्टि सेब उगाने वालों के लिए चिंता का विषय बन गई है. 6 मई से 30 मई तक, भारतीय मौसम विभाग ने कश्मीर में सेब के बागों पर ओले गिरने की सात घटनाएं दर्ज कीं, जो सोपोर से लेकर शोपियां तक ​​फैली हुई थीं.

शोपियां के सेब के बागवान मुहम्मद शफी ने कहा, "हमें हर साल मौसम की वजह से नुकसान होता है, लेकिन हमें सरकार से कोई इंश्योरेंस कवर या कोई मुआवजा नहीं मिलता."

अर्थशास्त्रियों और फल व्यापारियों का कहना है कि सेब उद्योग जम्मू और कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. 20 से 25 लाख मीट्रिक टन के बीच उत्पादन के साथ, यह 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है और सीजन के दौरान 35 लाख लोगों को रोजी-रोटी देता है.

भारत के कुल सेब प्रोडक्शन का 78 प्रतिशत कश्मीरी सेब से आता है. यह प्रोडक्शन और बढ़ेगा क्योंकि किसान खेती की जमीन को सेब के बागों में बदल रहे हैं. जम्मू-कश्मीर सरकार के 2024-2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रमुख बागवानी फसलों का रकबा 2021-22 में 3.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 3.44 लाख हेक्टेयर हो गया है.

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