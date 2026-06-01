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जम्मू कश्मीर सरकार सेब किसानों की फसल बीमा मांगों के बीच नई बोलियां शुरू करेगी

गांदरबल में एक बाग में सेब तोड़ते किसान ( file photo-ANI )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read

श्रीनगर: सेब के लिए फसल बीमा की बढ़ती मांग के बीच, जम्मू और कश्मीर सरकार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को लागू करने के लिए नए टेंडर जारी कर रही है, क्योंकि पिछले साल मंजूर किए गए दो बोलीदाताओं को ज़्यादा प्रीमियम मांगने के बाद नामंजूर कर दिया गया था. पिछले साल, कृषि विभाग ने कश्मीर घाटी में सेब और केसर की फसलों, और जम्मू डिवीजन में आम और लीची को इंश्योरेंस कवर के तहत लाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) लागू करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस से बोली स्वीकार की थीं. कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज शाह ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनी हुई इंश्योरेंस कंपनियां 30 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम मांग रही थीं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ था. इस प्रीमियम रेट से लगभग 950 करोड़ रुपये का बड़ा वित्तीय असर पड़ा, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के वित्त विभाग ने अस्वीकार कर दिया. इसलिए, इसने नए सिरे से टेंडरिंग के लिए कहा. हम अब नए सिरे से टेंडरिंग करने जा रहे है. शाह ने कहा कि भारत सरकार भी फसल बीमा के लिए गाइडलाइंस में बदलाव कर रही है, इसलिए हमें टेंडर्स में बदलाव करना पड़ा और आने वाले दिनों में उनका विभाग नए टेंडर्स जारी करेगा. कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा योजना के लिए बोली 1 जून को खुलेगी और सरकार एक या दो महीने में यह प्रक्रिया पूरी कर लेगी. डार ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी. सरकार ने इस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान रखा है." श्रीनगर के शोपियां जिले में किसान सेब तोड़ने के बाद उन्हें बक्सों में रखते हुए. (file photo-ANI) मंत्री ने कहा कि जब तक यह स्कीम लागू नहीं हो जाती, सरकार राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के हिसाब से प्रभावित किसानों को राहत देगी. बीमा मूल्यांकनकर्ता के अनुसार, अगर प्रीमियम 30 प्रतिशत से ज़्यादा हो जाता है, तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य को वह प्रीमियम लागत उठानी होगी.