जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सर्वे कराएगी सरकार

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्री सकीना इटू ( ANI )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के 10 जिलों में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल पर एक सर्वे कराएगी. अधिकारियों ने सोमवार इसकी जानकारी देते हुए कहा कि साथ ही, सरकार ने हर गांव में युवाओं में नशे की लत छुड़ाने के लिए काउंसलर मदद के लिए एक सामुदायिक आधारित पुनर्वास, सर्किल ऑफ केयर, शुरू किया है. जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे अधिक कार्यात्मक नशा मुक्ति केंद्र (ATF) हैं, इन सुविधाओं में अब तक लगभग 1.5 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश के 10 जिलों में जल्द ही नशे की लत का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक सर्वे शुरू किया जाएगा. यह सर्वे नशे की लत पर एक राष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा होगा." उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हर गांव में नशा छुड़ाने वाले काउंसलर के लिए सर्किल ऑफ केयर शुरू किया है. उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों के लगभग 600 काउंसलर को इस पहल के तहत ट्रेनिंग दी गई है." उन्होंने कहा कि सरकार नशे से जुड़ी बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को इलाज का पहला तरीका बनाने के प्रोग्राम को और मजबूत कर रही है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के एक इलाके में मरीजों को भर्ती करने वाले ATFs बढ़ाने और लंबे समय तक चलने वाली पुनर्वास सुविधाएं बनाने का प्लान है. नशा छुड़ाने के मामले में, मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे अधिक क्रियाशील नशा मुक्ति इलाज की सुविधाएं हैं. उन्होंने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में, 21 नशा मुक्ति इलाज की सुविधाएं (ATFs) चल रही हैं, हर जिले में कम से कम एक सुविधा है. इन ATFs ने अब तक लगभग 1.5 लाख मरीजो को सलाह दी है."