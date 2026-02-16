ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सर्वे कराएगी सरकार

जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे अधिक कार्यात्मक नशा मुक्ति केंद्र (ATF) हैं, इन सुविधाओं में अबतक लगभग 1.5 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया है.

Jammu-Kashmir govt to conduct survey in 10 districts on drug abuse Sakina Itoo
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्री सकीना इटू (ANI)
By PTI

Published : February 16, 2026 at 3:36 PM IST

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के 10 जिलों में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल पर एक सर्वे कराएगी. अधिकारियों ने सोमवार इसकी जानकारी देते हुए कहा कि साथ ही, सरकार ने हर गांव में युवाओं में नशे की लत छुड़ाने के लिए काउंसलर मदद के लिए एक सामुदायिक आधारित पुनर्वास, सर्किल ऑफ केयर, शुरू किया है.

जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे अधिक कार्यात्मक नशा मुक्ति केंद्र (ATF) हैं, इन सुविधाओं में अब तक लगभग 1.5 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया है.

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश के 10 जिलों में जल्द ही नशे की लत का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक सर्वे शुरू किया जाएगा. यह सर्वे नशे की लत पर एक राष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा होगा."

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हर गांव में नशा छुड़ाने वाले काउंसलर के लिए सर्किल ऑफ केयर शुरू किया है. उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों के लगभग 600 काउंसलर को इस पहल के तहत ट्रेनिंग दी गई है." उन्होंने कहा कि सरकार नशे से जुड़ी बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को इलाज का पहला तरीका बनाने के प्रोग्राम को और मजबूत कर रही है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के एक इलाके में मरीजों को भर्ती करने वाले ATFs बढ़ाने और लंबे समय तक चलने वाली पुनर्वास सुविधाएं बनाने का प्लान है.

नशा छुड़ाने के मामले में, मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे अधिक क्रियाशील नशा मुक्ति इलाज की सुविधाएं हैं. उन्होंने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में, 21 नशा मुक्ति इलाज की सुविधाएं (ATFs) चल रही हैं, हर जिले में कम से कम एक सुविधा है. इन ATFs ने अब तक लगभग 1.5 लाख मरीजो को सलाह दी है."

उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इनके पूरा होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "एक बार लागू होने के बाद, इन नियमों से जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खतरे से निपटने की कोशिशों में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है."

मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में ड्रग्स के खिलाफ एक बिल भी लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2025-26 के दौरान सख्त कार्रवाई और बेहतर सैंपलिंग के जरिये बड़ी पहल की है. उन्होंने आगे कहा, "निरीक्षण में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 7,080 के लक्ष्य के मुकाबले 19,115 निरीक्षण किए गए, जिससे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत सबसे अधिक खाद्य निरीक्षण टारगेट का 100 प्रतिशत हासिल हुआ."

स्वास्थ्य मंत्री इटू ने कहा कि 12 विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए गए, जिनमें मीट, पनीर, घी, मिठाई और दूध के उत्पादों जैसे उच्च जोखिम खाद्य पदार्थों पर फोकस किया गया. उन्होंने कहा, "मोबाइल फूड सेफ्टी ऑपरेशन के तहत, 99.40 लाख रुपये कीमत के 57 टन असुरक्षित खाद्य उत्पाद जब्त किए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया."

उन्होंने कहा कि इस दौरान अधिकारियों ने 1,007 केस चलाए, जिनमें 63 आपराधिक और 944 दीवानी मामले शामिल हैं, जिन पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने कहा, "40 'स्टॉप-यूज' नोटिस जारी किए गए. 66 लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए, जिनसे 7,516 हितधारकों को फायदा हुआ, जबकि जमीनी स्तर पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के जरिये 3,463 जागरूकता और ट्रेनिंग कैंप लगाए गए."

