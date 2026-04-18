जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन जमात-ए-इस्लामी और FAT से जुड़े 58 और स्कूलों को अपने नियंत्रण में लिया
इन स्कूलों का प्रबंधन अब संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर देखेंगे.
Published : April 18, 2026 at 5:04 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उससे जुड़ी संस्था फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से कथित तौर पर जुड़े 58 और स्कूलों को नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के हिस्से के तौर पर दिया था, जिसमें जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत एक गैर-कानूनी ग्रुप घोषित किया गया था. अगस्त 2025 में, सरकार ने जमात से जुड़े 215 स्कूलों की प्रबंध समितियों को अपने हाथ में ले लिया, इस कदम पर जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी.
अधिकारियों के मुताबिक, यह नया कदम दर्जनों चल रहे स्कूलों के सुरक्षा और खुफिया मूल्यांकन के बाद आया है, जो या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इन संगठनों से जुड़े थे. उन्होंने कहा, "कुछ मामलों में मौजूदा प्रबंधन समितियों का समय खत्म हो गया था या उनके कामकाज की खराब समीक्षा हुई थी."
इन नतीजों के बाद, सरकार ने संबंधित डिप्टी कमिश्नरों से स्कूलों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने और नई प्रमाणित समितियों का प्रस्ताव देने को कहा, ताकि यह पक्का हो सके कि छात्र के पढ़ाई के भविष्य पर असर न पड़े. अधिकारियों से यह पक्का करने को कहा गया है कि कक्षा और परीक्षा आसानी से चलते रहें और सामान्य पढ़ाई-लिखाई में कोई रुकावट न आए.
आदेश में आगे जिला प्रशासन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाई के स्टैंडर्ड बनाए रखने और पढ़ाई-लिखाई में लगातार जारी रहने को पक्का करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों वाली स्पेशल टीमें, प्रभावित स्कूलों का दौरा करेंगी और जरूरी प्रशासनिक इंतजाम करेंगी.
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