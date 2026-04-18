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जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन जमात-ए-इस्लामी और FAT से जुड़े 58 और स्कूलों को अपने नियंत्रण में लिया

उमर अब्दुल्ला (मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर) ( ANI )