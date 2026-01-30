गांवों की साफ सफाई पर उमर अब्दुल्ला सरकार की नजर, पंचायत अनुदान से फंड खर्च करने का फैसला
जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों की साफ-सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए अनुदान दिया जा रहा है.
Published : January 30, 2026 at 2:35 PM IST
श्रीनगर: स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के गांवों को साफ रखने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन और रखरखाव के लिए पंचायत अनुदान से फंड देने का फैसला किया है.
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि सरकार स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, उसके बाद भी स्वच्छ भारत मिशन फेल हो रहा है.
ईटीवी भारत को वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारियों से पता चला है कि सरकार ने पंचायत अनुदान से 10 प्रतिशत फंड खर्च करने की मंजूरी दे दी है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 फरवरी को जम्मू में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में इस मंजूर प्रस्ताव की घोषणा करेंगे.
जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ((सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम- कचरा) लागू होने के बाद से, वित्त और ग्रामीण विकास विभाग (RDD) ने ग्रामीण स्वच्छता विभाग (RDS) के साथ मिलकर, केंद्रशासित प्रदेश के 4291 पंचायतों वाले 287 ब्लॉक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है.
वित्त और ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 113 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाए गए, जिनमें से 32 चालू दिखाए गए हैं. वित्त और ग्रामीण विकास विभाग का यह भी दावा है कि उसने सॉलिड वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,453 गाड़ियां खरीदी हैं, जिनमें ट्राइसाइकिल (637), ई-रिक्शा (458), और मोटराइज्ड गाड़ियां (358) शामिल हैं.
इसने केंद्रशासित प्रदेश में 2,800 पृथक्करण शेड भी बनाए हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, हर सेग्रीगेशन शेड 7 लाख रुपये में बनाया गया था, जबकि हर गाड़ी 11 लाख रुपये में खरीदी गई थी. हालांकि, लगातार फंडिंग की कमी इस बड़े आधारभूत संरचना को चलाने और बनाए रखने में एक बड़ी रुकावट साबित हुई.
केंद्रशासित प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब पंचायत राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान से फंडिंग देने का प्रस्ताव रखा है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में हर पंचायत को हर साल 23 लाख रुपये का अनुदान मिलता है. इसमें से 10 प्रतिशत अब ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस फैसले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, "जब ये फंड मिलेंगे, तो इनका इस्तेमाल अब कचरा इकट्ठा करने, कचरा फेंकने के लिए यूजर चार्ज और मानव संसाधन और दूसरे लॉजिस्टिक्स चलाने के लिए किया जाएगा."
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जावेद डार ने रखा था. जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता विभाग के साथ कई बैठकों के बाद महसूस किया कि लगातार समर्थन के बिना ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता प्रणाली को ठीक नहीं किया जा सकता.
कस्बों में नगरपालिकाएं और जम्मू और श्रीनगर शहरों में नगर निगम स्वच्छता बनाए रख रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह तंत्र गायब था और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी. मंत्री डार ने ईटीवी भारत को बताया, "ग्रामीण क्षेत्रों में, हमें स्वच्छता के लिए एक कार्य प्रणाली बनाए रखनी होगी," हालांकि, उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर दिन 1500 टन ठोस कचरा यानी कि, प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु, रसोई का कचरा और निर्माण मलबा निकलता है, जिसमें श्रीनगर और जम्मू की दो नगर निगम और शहरों की 76 नगर पालिका का वेस्ट शामिल है.
श्रीनगर नगर निगम (SMC) रोज़ाना 525 टन सॉलिड वेस्ट निकालता है, जबकि जम्मू नगर निगम374 टन कचरा निकालता है. दूसरी नगर पालिका हर दिन 603 टन सॉलिड कचरा निकालती हैं। ग्रामीण इलाकों में निकलने वाले कचरे का अनुमान नहीं है.
कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पैदा और इकट्ठा किया गया ठोस कचरा सरकार सीधे खुले लैंडफिल में डाल देती है, या लोग इसे सड़कों के किनारे और पानी की जगहों के किनारे फेंक देते हैं.
सरकार की जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 1500 टन सॉलिड वेस्ट में से सिर्फ 36 प्रतिशत का ही ट्रीटमेंट होता है और 64 फीसदी का कोई हिसाब नहीं होता. अध्ययन में कहा गया है कि, जम्मू और कश्मीर में बड़ी डंप साइट्स पर या सार्वजनिक जगहों पर कूड़े के तौर पर सॉलिड वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा बिना ट्रीटमेंट के पड़ा रहता है. इससे केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है.
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करना होगा और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करना होगा. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश के गांवों में पैदा होने वाले सॉलिड वेस्ट के साइंटिफिक ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए पंचायत अनुदान से फंड देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है.
