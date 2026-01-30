ETV Bharat / bharat

गांवों की साफ सफाई पर उमर अब्दुल्ला सरकार की नजर, पंचायत अनुदान से फंड खर्च करने का फैसला

श्रीनगर: स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के गांवों को साफ रखने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन और रखरखाव के लिए पंचायत अनुदान से फंड देने का फैसला किया है.

ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि सरकार स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, उसके बाद भी स्वच्छ भारत मिशन फेल हो रहा है.

ईटीवी भारत को वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारियों से पता चला है कि सरकार ने पंचायत अनुदान से 10 प्रतिशत फंड खर्च करने की मंजूरी दे दी है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 फरवरी को जम्मू में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में इस मंजूर प्रस्ताव की घोषणा करेंगे.

जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ((सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम- कचरा) लागू होने के बाद से, वित्त और ग्रामीण विकास विभाग (RDD) ने ग्रामीण स्वच्छता विभाग (RDS) के साथ मिलकर, केंद्रशासित प्रदेश के 4291 पंचायतों वाले 287 ब्लॉक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है.

वित्त और ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 113 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाए गए, जिनमें से 32 चालू दिखाए गए हैं. वित्त और ग्रामीण विकास विभाग का यह भी दावा है कि उसने सॉलिड वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,453 गाड़ियां खरीदी हैं, जिनमें ट्राइसाइकिल (637), ई-रिक्शा (458), और मोटराइज्ड गाड़ियां (358) शामिल हैं.

इसने केंद्रशासित प्रदेश में 2,800 पृथक्करण शेड भी बनाए हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, हर सेग्रीगेशन शेड 7 लाख रुपये में बनाया गया था, जबकि हर गाड़ी 11 लाख रुपये में खरीदी गई थी. हालांकि, लगातार फंडिंग की कमी इस बड़े आधारभूत संरचना को चलाने और बनाए रखने में एक बड़ी रुकावट साबित हुई.

केंद्रशासित प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब पंचायत राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान से फंडिंग देने का प्रस्ताव रखा है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में हर पंचायत को हर साल 23 लाख रुपये का अनुदान मिलता है. इसमें से 10 प्रतिशत अब ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस फैसले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, "जब ये फंड मिलेंगे, तो इनका इस्तेमाल अब कचरा इकट्ठा करने, कचरा फेंकने के लिए यूजर चार्ज और मानव संसाधन और दूसरे लॉजिस्टिक्स चलाने के लिए किया जाएगा."

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जावेद डार ने रखा था. जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता विभाग के साथ कई बैठकों के बाद महसूस किया कि लगातार समर्थन के बिना ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता प्रणाली को ठीक नहीं किया जा सकता.