जी राम जी कानून में बजट में कटौती से उमर अब्दुल्ला को डर, ग्रामीण विकास पर पड़ेगा असर

उमर अब्दुल्ला को डर है कि मनरेगा कानून बदलाव के बाद बजट घटाकर 60 फीसदी किए जाने गरीब राज्यों का विकास का रूक सकता है.

JK GOVT ON VB GRAM ROZGAR ACT
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ANI)
Published : December 23, 2025 at 12:45 PM IST

श्रीनगर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीबी-जी राम जी विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन को डर है कि नया एक्ट केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आजीविका और विकास पर असर डालेगा.

नए एक्ट ने स्कीम का बजट कम कर दिया है और काम बांटने का सिस्टम भी बदल दिया है. मनरेगा एक्ट में केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट के काम के लिए 100 फीसदी फंडिंग शेयर करती थी, इसे अब घटाकर 60 परसेंट कर दिया गया है जबकि बाकी 40 परसेंट फंड राज्यों को देना होगा.

जम्मू- कश्मीर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत 1,151.20 करोड़ रुपये मिले जो 2023-24 से ज्यादा है. केंद्र सरकार ने यह फंड दिया था. 2023-24 में 921.60 करोड़ रुपये मिले. 2022-23 में जम्मू -कश्मीर को 1,051 करोड़ रुपये और 2021-22 में 950.14 करोड़ रुपये मिले थे. ऐसा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में हुए संसद के शीतकालीन सत्र में कहा. इस फंडिंग से देश भर के गांवों में सड़कों, गलियों और पानी की जगहों के रखरखाव के काम को बढ़ावा मिला. जिसे पंचायत राज सिस्टम के तहत ग्राम सभाओं ने प्रस्तावित किया और मंजूरी दी थी.

नए एक्ट ने फंडिंग पैटर्न बदल दिया है. इससे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को डर है कि इससे गरीब राज्यों का विकास रुक सकता है. जब उनसे नए एक्ट पर कमेंट मांगे गए तो उमर ने कहा, 'बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो हमारे जैसे राज्यों के लिए नुकसानदायक होंगे.'

जम्मू- कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक कर्रा ने कहा कि मनरेगा एक डिमांड पर आधारित प्रोग्राम है. इसमें ग्राम सभाओं के पास डेवलपमेंट की प्राथमिकताएं चुनने और प्लान करने का अधिकार है. कर्रा ने कहा, 'अब, डेवलपमेंट का काम अधिकारी तय करेंगे. पहले, बजट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब बजट पर लगाम लगा दिया गया है.

उन्होंने चेतावनी दी कि फंड सीमित करने और फैसले लेने की प्रक्रिया में बदलाव करने से ग्रामीण विकास और गरीबों की रोजी-रोटी, दोनों पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा, 'जम्मू- कश्मीर जो सीमित वित्तीय संसाधन वाले गरीब इलाकों में से एक है वहां ग्रामीण विकास का काम बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि हम 40 परसेंट फंड शेयर नहीं दे सकते.'

कर्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बिजली, पीने का पानी, सड़क और दूसरी बेसिक जरूरतों जैसी जरूरी सेवाओं के लिए फंड का इंतजाम करने में जूझ रही है. उन्होंने पूछा, 'अगर हम इन जरूरतों के लिए फंड का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नए डेवलपमेंट को चलाने और गांव के गरीबों को रोजी-रोटी देने के लिए 40 परसेंट फंड का इंतजाम कैसे करेंगे.'

जम्मू-कश्मीर में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा को नए एक्ट से बदलने का बचाव किया. बीजेपी विधायक और प्रवक्ता आर एस पठानिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 100 फीसदी फंड शेयर कैटेगरी में रखा गया है. पठानिया ने ईटीवी भारत से कहा, 'हमें पुराने मॉडल के तहत फंडिंग मिलती रहेगी.'
बीजेपी विधायक आरडीडी मंत्री चौहान के इस भरोसे का जिक्र कर रहे थे कि हिमालयी, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 100 परसेंट सेंट्रल शेयर मिलता रहेगा. जब उनसे पूछा गया कि जम्मू-कश्मीर यूटी में विधानसभा है तो पठानिया ने कहा, 'हम हिमालयी क्षेत्र की कैटेगरी में आएंगे और हमें 100 परसेंट सेंट्रल शेयर मिलेगा.' उन्होंने कहा कि जॉब डेज भी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं.

लेकिन, पूर्व सरपंच गुलाम हसन पंज़ू ने कहा कि नए एक्ट ने ग्राम सभाओं से डेवलपमेंट के कामों का प्रस्ताव देने का अधिकार छीन लिया है और 60 परसेंट की फंडिंग कैप ने जॉब कार्ड होल्डर्स के काम के दिनों को भी कम कर दिया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'ये दोनों बदलाव जम्मू-कश्मीर जैसी जगह पर ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे. ये बदलाव युवाओं और आम लोगों को जमीनी लोकतंत्र में हिस्सा लेने से भी रोकेंगे.'

JAMMU KASHMIR
VB GRAM ROZGAR ACT
जम्मू कश्मीर सरकार मनरेगा
जीराम जी योजना
JK GOVT ON VB GRAM ROZGAR ACT

