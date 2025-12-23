ETV Bharat / bharat

जी राम जी कानून में बजट में कटौती से उमर अब्दुल्ला को डर, ग्रामीण विकास पर पड़ेगा असर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( ANI )

श्रीनगर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीबी-जी राम जी विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन को डर है कि नया एक्ट केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आजीविका और विकास पर असर डालेगा. नए एक्ट ने स्कीम का बजट कम कर दिया है और काम बांटने का सिस्टम भी बदल दिया है. मनरेगा एक्ट में केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट के काम के लिए 100 फीसदी फंडिंग शेयर करती थी, इसे अब घटाकर 60 परसेंट कर दिया गया है जबकि बाकी 40 परसेंट फंड राज्यों को देना होगा. जम्मू- कश्मीर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत 1,151.20 करोड़ रुपये मिले जो 2023-24 से ज्यादा है. केंद्र सरकार ने यह फंड दिया था. 2023-24 में 921.60 करोड़ रुपये मिले. 2022-23 में जम्मू -कश्मीर को 1,051 करोड़ रुपये और 2021-22 में 950.14 करोड़ रुपये मिले थे. ऐसा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में हुए संसद के शीतकालीन सत्र में कहा. इस फंडिंग से देश भर के गांवों में सड़कों, गलियों और पानी की जगहों के रखरखाव के काम को बढ़ावा मिला. जिसे पंचायत राज सिस्टम के तहत ग्राम सभाओं ने प्रस्तावित किया और मंजूरी दी थी. नए एक्ट ने फंडिंग पैटर्न बदल दिया है. इससे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को डर है कि इससे गरीब राज्यों का विकास रुक सकता है. जब उनसे नए एक्ट पर कमेंट मांगे गए तो उमर ने कहा, 'बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो हमारे जैसे राज्यों के लिए नुकसानदायक होंगे.' जम्मू- कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक कर्रा ने कहा कि मनरेगा एक डिमांड पर आधारित प्रोग्राम है. इसमें ग्राम सभाओं के पास डेवलपमेंट की प्राथमिकताएं चुनने और प्लान करने का अधिकार है. कर्रा ने कहा, 'अब, डेवलपमेंट का काम अधिकारी तय करेंगे. पहले, बजट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब बजट पर लगाम लगा दिया गया है.