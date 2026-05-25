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जम्मू कश्मीर सरकार ने बकरीद की छुट्टियां तीन दिन बढ़ाई, बंगाल की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में ईद- उल-अजहा (बकरीद) की छुट्टी तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. वहीं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ईद की छुट्टियों में हुई कटौती को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा.

जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में ईद की छुट्टियों की तुलना पश्चिम बंगाल से की है. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश में जम्म कश्मीर में इलाके के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव की घोषणा की गई है. यहां ईद-उल-अजहा की छुट्टी बढ़ा दी गई है.

यह फैसला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लंदन के एक हफ्ते से ज्यादा लंबे निजी दौरे के बाद सिविल सचिवालय लौटने के बाद आया. ईद-उल-अजहा चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है, ईद-उद-जोहा या ईद-उल-अजहा एक बड़ा इस्लामिक त्योहार है जिसे आमतौर पर बकरीद के नाम से जाना जाता है.

यह त्योहार हजारों साल पहले पैगंबर अब्राहम की अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान एक रस्म के तौर पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं. जम्मू कश्मीर में, ईद बुधवार को पड़ेगी, जो देश भर के कई राज्यों से एक दिन पहले है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने ईद की छुट्टियां खत्म करने को लेकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार ने ईद पर कर्मचारियों को एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी है. डार ने कहा कि, ईश्वर न करे, अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में भी सत्ता में आ जाती, तो लोगों को कुर्बानी की टोकरी हाथ में लेकर अपने कार्यालय की ओर भागना पड़ता.