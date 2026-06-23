नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 25 महीने में 25000 नौकरियां अपने कार्यकर्ताओं को बांटी, PDP का आरोप
PDP नेताओं ने सरकारी नौकरियों की 'बंदरबांट' को लेकर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और आउटसोर्सिंग की जांच की मांग की. मीर फरहत की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 1:25 PM IST
श्रीनगर: विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में आउटसोर्सिंग के जरिये सरकारी नौकरियों की 'बंदरबांट' की जांच की मांग की है. PDP के युवा नेता जुहैब मीर ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपने शासन के पिछले 25 महीनों में रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं को 25,000 नौकरियां बांटी हैं.
उन्होंने कहा, "ये नौकरियां बिना किसी विज्ञापन और अधिसूचना के दी गईं. इन नौकरियों के लिए योग्यता की शर्तें यह थीं कि या तो NC नेता का रिश्तेदार होना चाहिए, उनके कार्यकर्ता होने चाहिए या रिश्वत लेनी चाहिए. युवा बेरोजगार हैं लेकिन उन्हें इन नौकरियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगर हम चुप रहे तो सरकार अपने बचे हुए तीन वर्षों में 75000 नौकरियां बांटेगी, और फिर दावा करेगी कि उसने 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा कर दिया है."
सरकारी नौकरियों की 'बंदरबांट' को लेकर मीर और अन्य PDP नेताओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नारे लगाए. विपक्ष ने सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग की जांच की मांग की.
उन्होंने कहा, "हम जांच एजेंसियों से इसकी उचित जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि यह एक आउटसोर्सिंग घोटाला है जिसे सरकार ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ किया है. कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, यह पिछले दरवाजे से किया गया."
जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इटू का जिक्र करते हुए मीर ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 6000 नौकरियां दी हैं.
पीडीपी के महासचिव और पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार की एकमात्र उपलब्धि यह है कि उसने "योग्य युवाओं से नौकरियां छीन ली हैं और उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिये अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया है. उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से भ्रष्टाचार किया है."
इस सप्ताह की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर में मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से इन नौकरियों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, "हम इन नौकरियों को आउटसोर्स करने के लिए सरकार के खिलाफ मुहीम चलाएंगे."
खबर है कि जम्मू-कश्मीर सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों की सफाई और सुरक्षा, डेटा एंट्री ऑपरेटरों, फूलों की खेती में मदद करने वालों और 27 अन्य विभागों में 25,000 से ज्यादा नौकरियों को आउटसोर्स किया है. ये अनुबंध और अस्थायी नियुक्तियां एक साल के लिए हैं या इन्हें बढ़ाया जा सकता है और इन्हें जम्मू-कश्मीर, गुजरात, यूपी और नई दिल्ली में स्थित 200 से ज्यादा निजी कंपनियों के जरिये रखा गया है.
विपक्ष के हमले के जवाब में मंत्री सकीना इटू ने आउटसोर्सिंग का बचाव करते हुए कहा कि PDP और BJP गठबंधन की पिछली सरकार ने जम्मू-कश्मीर में यह सिस्टम शुरू किया था. इटू ने कहा कि सरकार ने केंद्र के सामने आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाया है और उससे आउटसोर्सिंग के बजाय स्थायी नौकरी के लिए फंड देने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों की जांच का सामना करने के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों से नौकरियों के मुद्दों पर राजनीति न करने की अपील की.
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