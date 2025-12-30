जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, कई जिलों में VPN के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
पुलिस के मुताबिक, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम में जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत VPN के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
Published : December 30, 2025 at 2:15 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल यूजर्स के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.
पुलिस ने कहा है कि पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम में जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत VPN के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. पुलवामा में बैन लगाने के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि, इसका मकसद VPN सर्विस के किसी भी ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकना है जिससे कानूनी मॉनिटरिंग में रुकावट आ सकती है या सिक्योरिटी से समझौता हो सकता है.
पुलिस ने लोगों से पाबंदियों का पूरी तरह पालन करने और इस दौरान सभी डिजिटल डिवाइस पर VPN सर्विस का इस्तेमाल न करने को कहा था और इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बैन ऑर्डर में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा श्रीकांत बालासाहेब सुसे ने कहा कि VPN सर्विस का इस्तेमाल गैर-कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अशांति फैलाना, गुमराह करने वाला या भड़काऊ कंटेंट फैलाना और पब्लिक ऑर्डर, शांति और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कोऑर्डिनेट (समन्वय) करना शामिल है.
यह बैन तब लगाया गया है जब पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में राजौरी और डोडा में VPN इस्तेमाल करने के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया था. इससे पहले, आर्मी ने भी अपने जवानों को VPN, टोरेंट साइट्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या एनॉनिमस प्रॉक्सी इस्तेमाल करने से मना किया था, और इससे जुड़े सिक्योरिटी रिस्क का हवाला दिया था.
आर्मी ने अपनी फोर्स को लिमिटेड डिजिटल एक्सेस के लिए भी कहा और यूट्यूब, एकस जैसे सोशल मीडिया पर पैसिव पार्टिसिपेशन की सलाह दी और उन्हें इन मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ कंटेंट देखने और मॉनिटर करने के लिए करने की इजाजत दी.
जम्मू और कश्मीर ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 2019 में जम्मू और कश्मीर में VPN के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था, जब महीनों तक इंटरनेट और दूसरे कम्युनिकेशन बंद थे.
