जम्मू कश्मीर में सोमवार से फिर खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, सरकार ने की घोषणा

जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को घोषणा की कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद बंद किए गए कश्मीर घाटी के सभी शिक्षा संस्थान सोमवार को फिर से खोल दिए जाएंगे. जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने जमीनी हालात का रिव्यू किया है और सोमवार को सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन खोलने का फैसला किया है. तीन महीने की लंबी सर्दियों की छुट्टी के बाद एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन 1 मार्च को फिर से खुलने वाले थे. हालांकि, 28 फरवरी को खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद सरकार ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया. खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके कारण अधिकारियों ने एक हफ्ते तक पाबंदियां लगाईं और घाटी में 4G और प्री-पेड मोबाइल सर्विस बंद कर दी थीं. पाबंदियों के दौरान शहर के प्रमुख लालचौक में टिन की चादरों और कांटेदार तारों से बैरिकेड कर दिया गया था. शनिवार शाम को पाबंदियां हटा ली गईं और उसी दिन 4G इंटरनेट और प्री-पेड मोबाइल सर्विस भी फिर से शुरू कर दी गईं.