जम्मू कश्मीर में सोमवार से फिर खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, सरकार ने की घोषणा

ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में बंद किए गए शिक्षा संस्थान सोमवार से फिर से खुल जाएंगे.

Jammu and Kashmir Education Minister Sakina Itoo
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को घोषणा की कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद बंद किए गए कश्मीर घाटी के सभी शिक्षा संस्थान सोमवार को फिर से खोल दिए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने जमीनी हालात का रिव्यू किया है और सोमवार को सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन खोलने का फैसला किया है.

तीन महीने की लंबी सर्दियों की छुट्टी के बाद एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन 1 मार्च को फिर से खुलने वाले थे. हालांकि, 28 फरवरी को खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद सरकार ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया.

खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके कारण अधिकारियों ने एक हफ्ते तक पाबंदियां लगाईं और घाटी में 4G और प्री-पेड मोबाइल सर्विस बंद कर दी थीं. पाबंदियों के दौरान शहर के प्रमुख लालचौक में टिन की चादरों और कांटेदार तारों से बैरिकेड कर दिया गया था. शनिवार शाम को पाबंदियां हटा ली गईं और उसी दिन 4G इंटरनेट और प्री-पेड मोबाइल सर्विस भी फिर से शुरू कर दी गईं.

गौरतलब है कि दो महीने से अधिक की विंटर ब्रेक के बाद 8वीं क्लास तक के स्कूल कल फिर से खुलेंगे. इससे पहले 23 फरवरी को, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में 70 दिनों से ज़्यादा की विंटर ब्रेक के बाद 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू हुई थी.

सरकार ने 9वीं क्लास और उससे आगे के स्टूडेंट्स को 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक विंटर वेकेशन मनाने का ऑर्डर दिया था. 25 नवंबर को, स्कूल शिक्षा विभाग (SED) ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीज़न के विंटर ज़ोन के लिए धीरे-धीरे विंटर ब्रेक की घोषणा की थी.

विभाग ने एक आदेश में कहा था कि प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) क्लास की छुट्टियां 26 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेंगी. जबकि 8वीं क्लास तक की मिडिल क्लास के लिए, विभाग ने कहा था कि छुट्टियां 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक चलेंगी. इसमें यह भी कहा गया कि 9वीं से 12वीं क्लास के लिए विंटर ब्रेक 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक चलेगा. विभाग ने टीचिंग फैकल्टी को छुट्टियों के दौरान किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए उपलब्ध रहने का आदेश दिया था.

संपादक की पसंद

