ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए 10 फीसदी फंडिंग की घोषणा की

जम्मू-कश्मीर में कुल 4291 पंचायत, 287 ब्लॉकों ग्रामीण विकास विभाग गांवों को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहा है.

Jammu Kashmir Govt Rural Sanitation
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 2:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के गांवों में सफाई के लिए बंद पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए कैपेक्स बजट से 10 परसेंट फंड रखने की घोषणा की है.

इस फैसले की घोषणा करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद डार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से 10 परसेंट फंड रखा जाएगा.

'विधायकों विधानसभा में ग्रामीण सफाई का मुद्दा उठाया. एसबीएम के तहत हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड हैं लेकिन इसके रखरखाव और ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं. मैं मुख्यमंत्री (उमर अब्दुल्ला) का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद जिला कैपेक्स से 10 प्रतिशत बजट रखने पर विचार किया.' डार ने ग्रामीण विकास और कृषि विभागों के लिए ग्रांट पेश करते हुए कहा.

इसे 'बड़ी उपलब्धि' बताते हुए मंत्री ने सभी विधायकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी, जबकि विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायकों ने मंत्री के लिए बेंच थपथपाकर तालियां बजाई. जम्मू- कश्मीर में कुल 4291 पंचायतें और 287 ब्लॉक हैं, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग गांवों को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेग्रीगेशन शेड, कम्युनिटी सोकेज पिट बना रहा है.

ग्रामीण विकास विभाग ने इन पंचायतों में करोड़ों रुपये खर्च करके जम्मू-कश्मीर में 113 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाए, 1,453 गाड़ियां खरीदी, जिनमें सॉलिड वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्राइसाइकिल (637), ई-रिक्शा (458), और मोटर वाली गाड़ियां (358) शामिल हैं.

रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के 287 ब्लॉक में 2,800 सेग्रीगेशन शेड बनाए गए हैं. ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक हर सेग्रीगेशन शेड 7 लाख रुपये में बनाया गया, जबकि हर गाड़ी 11 लाख रुपये में खरीदी गई.

मंत्री ने कहा कि लगातार फंड के बिना यह इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार पड़ा है. उन्होंने कहा, 'अब, इस हिस्से के लिए रखे गए फंड से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांवों को कचरे और दूसरे वेस्ट से साफ रखने के लिए किया जा सकता है.' आरडीडी मंत्री की यह घोषणा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट भाषण के बाद आई है, जिसमें उन्होंने केंद्र की अलग-अलग योजनाओं को मिलाकर और उनका बेहतर इस्तेमाल करके ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सफ़ाई और रोज़ी-रोटी के सपोर्ट को और मजबूत करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें खास तौर पर जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में ओडीएफ -प्लस का दर्जा पाने पर ध्यान दिया गया था.

उमर ने 6 फरवरी को बजट पेश करने से पहले अपने भाषण में कहा, 'इन एसेट्स की लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए मैं 2026-27 से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स फंड का इस्तेमाल करके ग्रामीण सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए काबिल एजेंसियों को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि ये सुविधाएं काम करती रहें, साफ-सुथरी रहें और कम्युनिटी की हों.

यह पहल एसेट बनाने से लेकर एसेट सस्टेनेबिलिटी की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाती है और इससे ग्रामीण इलाकों में पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंटल नतीजों और जीवन की क्वालिटी में काफी सुधार होगा.'

30 जनवरी को ईटीवी भारत ने खास तौर पर बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायत राज संस्थाओं को मिलने वाले ग्रांट से फंड देने का प्रस्ताव दिया है. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया था कि जम्मू- कश्मीर की हर पंचायत को सालाना 23 लाख रुपये का ग्रांट मिलता है और इसमें से 10 परसेंट अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

फैसले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा था, 'जब ये फंड मिलेंगे, तो इनका इस्तेमाल अब कचरा इकट्ठा करने, कचरा फेंकने के लिए यूजर चार्ज और ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे लॉजिस्टिक्स चलाने के लिए किया जाएगा.' आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि जम्मू- कश्मीर में हर दिन 1500 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है. इसमें श्रीनगर और जम्मू के दो नगर निगमों और शहरों की 76 नगर पालिकाओं का कचरा शामिल है. ग्रामीण इलाकों में निकलने वाले कचरे का अनुमान नहीं है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर को बहुत जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, श्रीनगर में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल

TAGGED:

10 PERCENT FUNDING RURAL SANITATION
JAMMU KASHMIR
जम्मू कश्मीर सरकार
ग्रामीण स्वच्छता 10 फीसदी फंडिंग
JAMMU KASHMIR GOVT RURAL SANITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.