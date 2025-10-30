ETV Bharat / bharat

गांदरबल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 12 साल से फरार दो भगोड़ों को महाराष्ट्र और बेंगलुरु से गिरफ्तार किया

गांदरबल पुलिस ने कई साल से फरार चल रहे दो आरोपियों को महाराष्ट्र और बेंगलुरु से गिरफ्तार कने में सफलता प्राप्त की है.

Ganderbal Police arrested two absconding persons from Maharashtra and Bengaluru.
गांदरबल पुलिस ने फरार चल रहे दो लोगों को महाराष्ट्र और बेंगलुरु से गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
गांदरबल (जम्मू कश्मीर) : गांदरबल पुलिस ने करीब 12 साल से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनको महाराष्ट्र और बेंगलुरु से दबोचा गया. इस तरह लंबे समय से लंबित दो आपराधिक मामलों का पटाक्षेप हो गया है.फरार आरोपी कई वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे थे.

इस बारे में गांदरबल के एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने बताया कि कई वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे दो फरार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बटपोरा सोपोर निवासी मुदासिर अहमद वार और लोलपोरा कुंजर तंगमर्ग निवासी मुश्ताक अहमद वानी के रूप में हुई है.

आरोपियों के बारे में पुलिस ने दी जानकारी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि एसएचओ सफापोरा गुलजार हुसैन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो कई साल पहले सफापोरा और सोपोर में अपराध करने वाले व्यक्तियों का पता लगाएगी और अब उन्हें चतुराई से गिरफ्तार कर लिया गया है.

एसएसपी ने गिरफ्तारी से बच रहे सभी फरार लोगों को चेतावनी दी है कि वे आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

एसएसपी ने आम जनता से सतर्क रहने और उन लोगों पर मामला दर्ज करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद करने की अपील की, जिन्होंने अपराध किए हैं और कई वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे हैं.

उन्होंने बताया कि अभी इन दो लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही पकड़े गए लोगों की संख्या 24 हो गई है. पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारियां यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि कोई भी अपराधी कानून की पहुंच से बाहर न रहे. एक पुलिस प्रवक्ता ने जांच दल की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा, "अपराध की कोई समय सीमा नहीं होती."

