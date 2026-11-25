ETV Bharat / bharat

शेषनाग झील के पास मरम्मत का मामला : वन मंत्री बोले- कोई उल्लंघन नहीं, PDP पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया

जम्मू और कश्मीर के वन मंत्री मोहम्मद अल्ताफ वानी ( ETV Bharat )

पहलगाम/जम्मू : जैसे-जैसे शेषनाग सड़क बनाने का मुद्दा एक बड़े विवाद का रूप ले रहा है और राजनीतिक पार्टियां पर्यावरण और इकोलॉजिकल पहलुओं पर चिंता जता रही हैं, केंद्र शासित प्रदेश (UT) में मुख्य विपक्षी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) इन मुद्दों को देखने के लिए है. इस बारे में जम्मू-कश्मीर के वन मंत्री मोहम्मद अल्ताफ वानी ने बुधवार को कहा कि ऊंचाई वाली शेषनाग झील के पास ट्रैक की मरम्मत में कोई गैर-कानूनी गतिविधि या नियम तोड़ने की घटना नहीं हुई है.

इस मुद्दे पर सफाई देते हुए वानी ने कहा कि झील की पवित्रता से "किसी भी तरह से समझौता नहीं किया गया है." पहलगाम में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट्स का पता लगाने के लिए उन्होंने वन और दूसरे विभाग के 12 अधिकारियों की एक टीम झील पर भेजी थी. वानी ने कहा, "साइट का निरीक्षण करने के बाद, टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि शेषनाग के आस-पास कोई उल्लंघन नहीं हुआ है."

बता दें कि बुधवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री से इस पर सफाई मांगी. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में अल्पाइन झील के पास सड़क बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को दी गई मंज़ूरी पर सवाल उठाया. एक्स पर एक पोस्ट में, महबूबा ने कहा कि 23 जनवरी को उमर के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से शेषनाग तक सड़क को मंजूरी दी. सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम पहाड़ी इलाके की "नाज़ुक इकोलॉजी" को नुकसान पहुंचाएगा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें अमरनाथ गुफा के पास झील के पास एक जेसीबी एक्सकेवेटर सड़क काट रहा था. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक पर मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा रहा है. मंत्री वानी ने कहा कि शेषनाग और ट्रैक के बीच लगभग 200 से 300 फीट की दूरी है. उन्होंने कहा कि शेषनाग "धार्मिक महत्व की एक पवित्र जगह" है और सरकार "इसकी पवित्रता बनाए रखने" के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. वानी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में ट्रैक को चौड़ा करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि ट्रैक का रेनोवेशन और मरम्मत सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति और "संबंधित समझौता ज्ञापन (MoU) में तय नियम और शर्तें" के अनुसार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "ट्रैक को 12 फीट चौड़ा करने का मकसद तीर्थयात्रियों की आवाजाही को ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है." "हालांकि किसी को भी इस मामले पर अपनी आपत्ति या चिंता जताने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत किसी भी उल्लंघन या बिना इजाज़त के काम के दावों का समर्थन नहीं करती है." उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ़ "गलत धारणा बनाने" के लिए किया जाता है.