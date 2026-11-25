शेषनाग झील के पास मरम्मत का मामला : वन मंत्री बोले- कोई उल्लंघन नहीं, PDP पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया
वन मंत्री ने कहा है कि शेषनाग झील के पास कंस्ट्रक्शन में किसी भी गैर-कानूनी काम या नियम तोड़ने की कोई खबर नहीं है. मीर इश्फाक और आमित तांत्रे की रिपोर्ट...
Published : November 25, 2026 at 7:17 PM IST
पहलगाम/जम्मू : जैसे-जैसे शेषनाग सड़क बनाने का मुद्दा एक बड़े विवाद का रूप ले रहा है और राजनीतिक पार्टियां पर्यावरण और इकोलॉजिकल पहलुओं पर चिंता जता रही हैं, केंद्र शासित प्रदेश (UT) में मुख्य विपक्षी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) इन मुद्दों को देखने के लिए है. इस बारे में जम्मू-कश्मीर के वन मंत्री मोहम्मद अल्ताफ वानी ने बुधवार को कहा कि ऊंचाई वाली शेषनाग झील के पास ट्रैक की मरम्मत में कोई गैर-कानूनी गतिविधि या नियम तोड़ने की घटना नहीं हुई है.
इस मुद्दे पर सफाई देते हुए वानी ने कहा कि झील की पवित्रता से "किसी भी तरह से समझौता नहीं किया गया है." पहलगाम में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट्स का पता लगाने के लिए उन्होंने वन और दूसरे विभाग के 12 अधिकारियों की एक टीम झील पर भेजी थी. वानी ने कहा, "साइट का निरीक्षण करने के बाद, टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि शेषनाग के आस-पास कोई उल्लंघन नहीं हुआ है."
बता दें कि बुधवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री से इस पर सफाई मांगी. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में अल्पाइन झील के पास सड़क बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को दी गई मंज़ूरी पर सवाल उठाया.
एक्स पर एक पोस्ट में, महबूबा ने कहा कि 23 जनवरी को उमर के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से शेषनाग तक सड़क को मंजूरी दी. सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम पहाड़ी इलाके की "नाज़ुक इकोलॉजी" को नुकसान पहुंचाएगा.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें अमरनाथ गुफा के पास झील के पास एक जेसीबी एक्सकेवेटर सड़क काट रहा था. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक पर मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा रहा है.
मंत्री वानी ने कहा कि शेषनाग और ट्रैक के बीच लगभग 200 से 300 फीट की दूरी है. उन्होंने कहा कि शेषनाग "धार्मिक महत्व की एक पवित्र जगह" है और सरकार "इसकी पवित्रता बनाए रखने" के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. वानी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में ट्रैक को चौड़ा करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं.
उन्होंने कहा कि ट्रैक का रेनोवेशन और मरम्मत सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति और "संबंधित समझौता ज्ञापन (MoU) में तय नियम और शर्तें" के अनुसार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "ट्रैक को 12 फीट चौड़ा करने का मकसद तीर्थयात्रियों की आवाजाही को ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है."
"हालांकि किसी को भी इस मामले पर अपनी आपत्ति या चिंता जताने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत किसी भी उल्लंघन या बिना इजाज़त के काम के दावों का समर्थन नहीं करती है." उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ़ "गलत धारणा बनाने" के लिए किया जाता है.
पीडीपी और भाजपा समेत राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हुए वानी ने कहा कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि इस मामले का इस्तेमाल "राजनीतिक फ़ायदे" के लिए किया जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए. "असल में, काम सिर्फ़ ट्रैक की जरूरी मरम्मत तक ही सीमित है, जबकि झील की पवित्रता को बनाए रखा जा रहा है." वानी ने कहा, "चल रहा काम सभी लागू नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए किया जा रहा है."
BJP ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा, कहा- NGT पर्यावरण मुद्दे को देखेगा, कर्रा ने कहा कि यह एक आपदा साबित होगा
भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “महबूबा मुफ्ती और मुहम्मद यूसुफ तारिगामी दोनों ने हमारी धार्मिक भावनाओं पर हमला किया है. क्या ये लोग एनजीटी से ऊपर हैं और अगर उन्हें कोई चिंता है, तो एनजीटी उन चिंताओं को दूर करने के लिए है.”
उन्होंने मुफ्ती पर हमला किया और उनसे 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद के दौरान निभाई गई अपनी भूमिका पर फिर से सोचने को कहा. भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “2008 में महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी ढांचा बनाने का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां आकर ढांचे कैसे बना सकता है. यह महबूबा ही थीं, जिन्होंने इसे हिंदू बनाम मुस्लिम, डोगरा बनाम कश्मीरी और जम्मू बनाम कश्मीर बना दिया.”
इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने शेषनाग के रास्ते अमरनाथ गुफा मंदिर तक सड़क बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर साफ होना चाहिए क्योंकि अगर नाजुक इकोलॉजिकल इलाकों से सड़क बनाई गई तो यह एक पर्यावरणीय आपदा होगी. कर्रा ने कहा, “इन पहाड़ों की मिट्टी बहुत ढीली है और किसी भी सड़क निर्माण का असर झेलने के लिए नाजुक हैं. हमने देखा है कि इस साल आधिकारिक तीर्थयात्रा शुरू होने से पहले शिवलिंग कैसे पिघल गया क्योंकि आधिकारिक यात्रा शुरू होने से पहले लगभग 20000 लोगों को गुफा मंदिर जाने की इजाजत दी गई थी. अगर सड़क बनाई गई तो इसका पूरे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा और कोई शिवलिंग नहीं रहेगा.”
उन्होंने कहा, “मैं इस मुद्दे पर सरकार से एक श्वेत पत्र की मांग करता हूं, जिसमें वे रोड प्रोजेक्ट के बारे में सारा विवरण दें, जैसे कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया और दूसरी चीजें. मैं वन मंत्री भी रहा हूं और जम्मू और कश्मीर के पूर्व गवर्नर जनरल एस. के. सिन्हा एक रोड बनाना चाहते थे और सिंध नदी में स्टोन क्रशर लगवाना चाहते थे. मैंने इस पर एतराज जताया और उन्हें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा.”
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