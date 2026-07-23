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जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाहीः पति-पत्नी और मां-बेटे सहित पांच लोगों की मौत

जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में लगातार बारिश के बाद बसंतर नदी का पानी का लेवल बढ़ने के बाद स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का कर्मी 21 जुलाई, 2026 को लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की. ( IANS )

By Mir Farhat Maqbool 5 Min Read