जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाहीः पति-पत्नी और मां-बेटे सहित पांच लोगों की मौत
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. ताजा हालात जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.
Published : July 23, 2026 at 1:36 PM IST
श्रीनगरः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 20 जुलाई से खराब होते मौसम के कारण आई अचानक बाढ़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से एक कपल (पति-पत्नी) समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या अब 25 से अधिक हो गई है. राजौरी में भी बाढ़ के पानी में बह गए लापता लोगों की तलाश अभी जारी है.
मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो श्रीनगर से डोडा की ओर जा रहा था. तभी बेहद संवेदनशील गांगरू इलाके से गुजरते समय वह पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आ गया. इसके परिणामस्वरूप गाड़ी में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं. घायलों को तुरंत वहां से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), रामसू ले जाया गया, जहां उन्हें शुरुआती इलाज दिया गया.
इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन रेफर कर दिया गया. इलाज के क्रम में टेम्पो पर सवार पति-पत्नी की मौत हो गयी. मृतक पति-पत्नी की पहचान नजीर अहमद और शकीला बेगम के रूप में हुई है.
उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुज़रबल नाले में आई बाढ़ के पानी में मां-बेटे बह गये. अधिकारियों ने बताया कि तंगथ बोनाकूट गांव के रहने वाले 14 साल के आमिर खताना और उनकी मां गुडी बेगम, नाले के तेज बहाव में बह गए.
इसके अलावा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के खाग इलाके में अश्रेया नाले के तेज बहाव में बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसकी पहचान द्रांग (खाग) के रहने वाले शबीर अहमद पसवाल के रूप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक पसवाल की हाल ही में शादी हुई थी. बुधवार को वह बाढ़ के पानी में बह गया था. गुरुवार सुबह बचाव दलों ने उसका शव बरामद किया.
लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़, भूस्खलन और मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) की घटनाएं हुईं, जिससे लोगों की मौत हुई और संपत्तियों व फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.
मौसम के इस रौद्र रूप के कारण 19 जुलाई से स्कूल, कॉलेज और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है. इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा, कटरा में वैष्णो देवी यात्रा, म चैल यात्रा और शिव खोड़ी यात्रा को भी रोक दिया गया है. यात्रा रुकने की वजह से अमरनाथ तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर और बालटाल, नुनवान व पंथाचौक के बेस कैंपों में ठहरे हुए हैं.
इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मौसम की इस मार से पैदा हुए हालातों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं.
सिन्हा ने कहा, "मैंने आज जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित जिलों के जमीनी हालातों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की. समीक्षा के दौरान, मुझे जिला प्रशासन, SDRF, NDRF, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, BRO, NHAI, स्वास्थ्य, PWD और जल शक्ति विभागों द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी गई. मैंने टीमों को बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं. पुंछ और राजौरी में संयुक्त अभियान जारी है और जम्मू संभाग में 400 से अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को पहले ही ठीक कर दिया गया है."
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नागरिक सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को खराब मौसम के कारण पैदा होने वाली बाढ़ जैसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि पूरी कश्मीर घाटी में करीब 7.22 लाख की आबादी वाले 654 संवेदनशील गांव खतरे में हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र में ऐसे 363 स्थान संवेदनशील पाए गए हैं.
इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि झेलम नदी का जलस्तर सभी निगरानी केंद्रों पर चेतावनी के स्तर से काफी नीचे बना हुआ है. जम्मू-कश्मीर में 20 जुलाई से लेकर आज तक लगातार भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग ने गुरुवार दोपहर से पहले तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का एक और दौर आने का अनुमान जताया है.
मौसम विभाग ने कहा कि 24 से 29 जुलाई तक अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), भूस्खलन, मडस्लाइड, नदियों और स्थानीय नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी और निचले इलाकों में जलभराव (पानी भरने) की चेतावनी दी गई है.
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