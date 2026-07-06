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जम्मू-कश्मीर में आफत की बारिश: डोडा-किश्तवाड़ हाईवे पर बाढ़ के मलबे में दबीं गाड़ियां, ट्रैफिक ठप

जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सोमवार, 6 जुलाई, 2026 को बारिश से आई अचानक बाढ़ में गाड़ियां कीचड़ और पत्थरों के बीच दबी हुई दिख रही हैं. ( PTI )