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जम्मू-कश्मीर: पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में रातभर हुई भीषण बारिश ने तबाही मचाई है. पढ़ें जहांगीर खान और मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट...

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जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद रविवार सुबह राजौरी में बचाव अभियान चलाते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 11:02 AM IST

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राजौरी/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में बीती रात बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के चलते पीर पंजाल इलाके के रिहायशी इलाके बह गए और पानी में डूब गए, जिससे छह लोगों की मौत हो गई.

पुंछ में सुरनकोट तहसील के एक दूरदराज के गांव में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले के हवेली इलाके में एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि राजौरी जिले में एक और व्यक्ति की जान चली गई. अधिकारियों ने बताया कि उनकी पहचान की जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि फंसे हुए लोगों तक पहुंचने, प्रभावित इलाकों को खाली कराने और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद देने के लिए बचाव दल तैनात किए हैं और राहत अभियान तेज कर दिए हैं. राजौरी जिले की बेला कॉलोनी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से कारें, प्रॉपर्टी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया.

राजौरी शहर और उसके बाहरी इलाकों में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी, घर और खेती की जमीन को बहुत नुकसान हुआ. अधिकारियों ने पूरे इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर सरकार ने खराब मौसम और मौसम विभाग के बताए गए अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया और पुंछ और राजौरी दोनों जिलों में इमरजेंसी बेसिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. एडमिनिस्ट्रेशन नदियों के पास और निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में लगा हुआ है. अधिकारियों ने लोगों से नदियों के पास जाने से बचने और अलर्ट रहने की अपील की है. लोकल लोगों का कहना है कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है.

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