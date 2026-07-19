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जम्मू-कश्मीर: पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद रविवार सुबह राजौरी में बचाव अभियान चलाते हुए ( ETV Bharat )

राजौरी/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में बीती रात बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के चलते पीर पंजाल इलाके के रिहायशी इलाके बह गए और पानी में डूब गए, जिससे छह लोगों की मौत हो गई. पुंछ में सुरनकोट तहसील के एक दूरदराज के गांव में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले के हवेली इलाके में एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि राजौरी जिले में एक और व्यक्ति की जान चली गई. अधिकारियों ने बताया कि उनकी पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि फंसे हुए लोगों तक पहुंचने, प्रभावित इलाकों को खाली कराने और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद देने के लिए बचाव दल तैनात किए हैं और राहत अभियान तेज कर दिए हैं. राजौरी जिले की बेला कॉलोनी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से कारें, प्रॉपर्टी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया.