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जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू, हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के लारू गांव में सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मी जंगली इलाके से गुजरते हुए. ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां दो दिन पहले हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया थ. पुलिस ने यह जानकारी दी.

कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कुलगाम में आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की जॉइंट पार्टी के साथ मुठभेड़ शुरू हुई.' सोमवार को सुरक्षा बलों ने उमर निसार डार को मार गिराया, जो 11 नवंबर को कुलगाम में

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवानों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक था. एक और आतंकवादी, लतीफ भट, जो कश्मीर घाटी का मोस्ट वांटेड और एकमात्र ज़िंदा बचा हुआ लोकल आतंकवादी है, लारू बाईपास इलाके में घेराबंदी से भागने में कामयाब रहा.