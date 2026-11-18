जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू, हाई अलर्ट
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने भागे हुए आतंकवादी को ट्रैक किया.
Published : November 18, 2026 at 6:57 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां दो दिन पहले हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया थ. पुलिस ने यह जानकारी दी.
कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कुलगाम में आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की जॉइंट पार्टी के साथ मुठभेड़ शुरू हुई.' सोमवार को सुरक्षा बलों ने उमर निसार डार को मार गिराया, जो 11 नवंबर को कुलगाम में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवानों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक था. एक और आतंकवादी, लतीफ भट, जो कश्मीर घाटी का मोस्ट वांटेड और एकमात्र ज़िंदा बचा हुआ लोकल आतंकवादी है, लारू बाईपास इलाके में घेराबंदी से भागने में कामयाब रहा.
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026
हालांकि सोमवार से कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने भट को ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए मुठभेड़ वाली जगह के आसपास के बड़े इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी रखा है. बुधवार सुबह-सुबह सर्च के दौरान, आतंकवादियों से संपर्क हुआ, जिससे फिर से गोलीबारी शुरू हो गई जो अभी भी जारी है.
अधिकारियों के मुताबिक डार ने कथित तौर पर आतंकवादी कमांडर भट को लगभग छह महीने तक पनाह और लॉजिस्टिक मदद दी, और दोनों ने पिछले हफ्ते बुधवार को सीआरपीएफ पोस्ट पर हमला करने से पहले जासूसी की, जिसमें तीन जवान घायल हो गए.
डार, जो पहले ब्रेडमेकर था और उसके परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके ठीक एक हफ्ते बाद वह कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) में शामिल हो गया था.