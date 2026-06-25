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Jammu-Kashmir Politics: उपमुख्यमंत्री सुरेंदर चौधरी पर अवैध खनन के आरोप, भाजपा विधायक ने पेश किया विशेषाधिकार प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंदर चौधरी के उधमपुर दौरे के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. मोहम्मद अशरफ गनाई की रिपोर्ट.

Jammu Kashmir Politics
उधमपुर पूर्व के विधायक रणबीर सिंह पठानिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 7:14 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंदर चौधरी के हालिया उधमपुर दौरे के बाद वहां एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए थे. जिसके बाद सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उधमपुर पूर्व से विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. आर. एस. पठानिया ने सुरेंदर चौधरी को अपना करीबी दोस्त और विधानसभा में सहयोगी बताते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताते रहे हैं. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री खुद अवैध खनन से जुड़े आरोपों के घेरे में हैं और राजनीतिक हलकों में भी उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.

भाजपा विधायक ने आगे आरोप लगाया कि उधमपुर के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित उपमुख्यमंत्री के सरकारी जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने स्थापित नियमों का उल्लंघन किया. आर. एस. पठानिया के अनुसार, सरकारी दिशा-निर्देशों में ऐसे कार्यक्रमों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य होने के बावजूद स्थानीय विधायक को इस आधिकारिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम स्थल को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के झंडों और बैनरों से सजाया गया था, जिससे एक सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया गया. आर. एस. पठानिया ने दावा किया कि बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाए.

यह पूछे जाने पर कि क्या वे इस मामले को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, विधायक आर. एस. पठानिया ने कहा कि प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के समक्ष एक विस्तृत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पहले ही सौंपा जा चुका है. उन्होंने आगे दावा किया कि खनन कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों को भी उचित माध्यमों से आगे बढ़ाया जाएगा.

भाजपा नेता ने इसके अलावा खनन पट्टों के विस्तार में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बजाय पुरानी लीज व्यवस्था को ही जारी रखने के कारण राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है.

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