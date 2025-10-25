ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: कोर्ट ने ड्रग्स रखने के आरोप में शख्स को सुनाई 11 साल कैद की सजा

जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सैंट्रो कार के एयर फिल्टर में ड्रग्स छिपाकर ले जाने के मामले में शख्स को दोषी करार दिया.

जम्मू-कश्मीर की एक अदालत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: हंदवाड़ा की एक अदालत ने एक शख्स को कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 11 साल की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने दोषी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका. यह मामला वर्ष 2019 का है. दोषी सैंट्रो कार के एयर फिल्टर में ड्रग्स छिपाकर ले जाने के दौरान पकड़ा गया था. पुलिस ने उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

हंदवाड़ा की एक अदालत ने मुश्ताक अहमद पीर को कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स रखने के जुर्म में 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 2019 में एक ट्रैफिक रोक कर जांच के दौरान यह मामला सामने आया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद लोन ने पीर को ड्रग्स अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. पीर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तरथपोरा इलाके का निवासी है.

पेश मामले में पुलिस के अनुसार 12 जुलाई 2019 को दोषी की गिरफ्तारी हुई थी. चोगल पुलिस चौकी की एक पुलिस टीम वातयेन जनरल रोड पर सामान्य जाँच ड्यूटी पर थी. उसी वक्त पीर वहां हुंडई सैंट्रो कार से पहुंचा. संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने उसे रोका.

पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली. इस दौरान बोनट के नीचे (इंजन एयर फिल्टर) से कुछ ड्रग्स जैसे पदार्थ बरामद किये गए. बताया गया है कि प्रतिबंधित सामान कपड़े से ढका हुआ था और फिर उसे पॉलीथीन कवर भी था. सजा सुनाए जाने के दौरान दोषी के वकील अहरार अहमद डार ने सजा में नरमी बरतने की दलीलें दी.

इस बात पर जोर दिया कि उनका मुवक्किल एक गरीब व्यक्ति, साधारण पृष्ठभूमि और परिवार से ताल्लुक रखता है और उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा है. दोषी पहले कभी किसी मामले में दोषी नहीं रहा है और न ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है.

अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सुनने के बाद दोषी के खिलाफ 11 साल की सजा सुनायी. अपने आदेश में न्यायाधीश ने सजा का जिक्र करते हुए कहा, 'दोषी के पास कमर्शियल मात्रा ड्रग्स पाया गया.' न्यायालय ने आगे कहा कि यदि दोषी पीर निर्धारित जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

