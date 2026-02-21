ETV Bharat / bharat

नाबालिग को कार चलाने की इजाजत देने पर पिता को तीन साल की जेल, 25000 रुपये का जुर्माना

श्रीनगर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) की कोर्ट ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए कैंसल करने का भी आदेश दिया.

Jammu Kashmir Court jails father for three years for allowing minor to drive car
नाबालिग को कार चलाने की इजाजत देने पर पिता को तीन साल की जेल (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 2:54 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की कोर्ट ने बडगाम जिले के एक व्यक्ति को तीन साल जेल की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसके नाबालिग बच्चे ने ट्रैफिक नियम तोड़ा था. कोर्ट ने कार का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए कैंसल करने का भी आदेश दिया.

श्रीनगर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) शब्बीर अहमद मलिक ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199-A के तहत अपराध के लिए चालान पेश किया गया था. कोर्ट ने दर्ज किया कि नियम तोड़ने वाला नाबालिग था, इसलिए अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई.

कोर्ट ने कहा, "चालान देखने से पता चलता है कि यह चालान आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199-A के तहत अपराधों के लिए पेश किया गया है. चालान में यह भी बताया गया है कि नियम तोड़ने वाला नाबालिग है और यह चालान उस आरोपी के खिलाफ जारी किया गया है जो नियम तोड़ने वाले नाबालिग का अभिभावक है."

जज ने इस बात पर जोर दिया कि जब नाबालिग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो उनके अभिभावक और गाड़ी के मालिकों की कानूनी जिम्मेदारी होती है. जज अपने फैसले में लिखा, "चूंकि नियम तोड़ने वाला नाबालिग है, इसलिए चालान आरोपी के खिलाफ जारी किया गया है, जो नियम तोड़ने वाले का अभिभावक है और गाड़ी का मालिक भी है."

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-A का हवाला देते हुए, कोर्ट ने ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी फ्रेमवर्क के बारे में बताया. कोर्ट ने दर्ज किया, "यहां यह बताना सही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 199-A के अनुसार, जब एक्ट के तहत कोई अपराध कोई नाबालिग करता है, तो ऐसे नाबालिग का अभिभावक या मोटर व्हीकल का मालिक..."

इस मामले में शामिल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर JK04K0673 था. कोर्ट ने गाड़ी और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें रजिस्टर्ड मालिक को देने का आदेश दिया, साथ ही कानूनी नतीजों के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए कैंसल करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने चालान का निपटारा करते हुए उसे सही समय पर पूरा होने के बाद रिकॉर्ड में जमा करने का आदेश दिया.

