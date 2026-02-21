ETV Bharat / bharat

नाबालिग को कार चलाने की इजाजत देने पर पिता को तीन साल की जेल, 25000 रुपये का जुर्माना

नाबालिग को कार चलाने की इजाजत देने पर पिता को तीन साल की जेल ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की कोर्ट ने बडगाम जिले के एक व्यक्ति को तीन साल जेल की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसके नाबालिग बच्चे ने ट्रैफिक नियम तोड़ा था. कोर्ट ने कार का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए कैंसल करने का भी आदेश दिया.

श्रीनगर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) शब्बीर अहमद मलिक ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199-A के तहत अपराध के लिए चालान पेश किया गया था. कोर्ट ने दर्ज किया कि नियम तोड़ने वाला नाबालिग था, इसलिए अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई.

कोर्ट ने कहा, "चालान देखने से पता चलता है कि यह चालान आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199-A के तहत अपराधों के लिए पेश किया गया है. चालान में यह भी बताया गया है कि नियम तोड़ने वाला नाबालिग है और यह चालान उस आरोपी के खिलाफ जारी किया गया है जो नियम तोड़ने वाले नाबालिग का अभिभावक है."

जज ने इस बात पर जोर दिया कि जब नाबालिग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो उनके अभिभावक और गाड़ी के मालिकों की कानूनी जिम्मेदारी होती है. जज अपने फैसले में लिखा, "चूंकि नियम तोड़ने वाला नाबालिग है, इसलिए चालान आरोपी के खिलाफ जारी किया गया है, जो नियम तोड़ने वाले का अभिभावक है और गाड़ी का मालिक भी है."