जम्मू-कश्मीर में काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी

काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार सुबह आतंकी गतिविधियों से जुड़े कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की.

December 16, 2025

श्रीनगर : जम्मू- कश्मीर पुलिस के काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने मंगलवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले के सिलसिले में कश्मीर डिवीजन में कई जगहों पर सुबह-सुबह छापेमारी की. इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सोहन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई.

यह तब हुआ जब सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों का एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी से सामना हुआ. व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उधमपुर जिले के सोहन इलाके में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में एसओजी जम्मू-कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के अलर्ट जवानों का सामना आतंकवादियों से हुआ. आतंकवादियों के साथ फायरिंग हुई.

ऑपरेशन अभी जारी है. इस बीच सोमवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी साजिद जट्ट का नाम छह और लोगों के साथ आया, जिसमें प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकी संगठन शामिल हैं. लश्कर ​​और टीआरएफ का नाम हमले की प्लानिंग करने, उसे आसान बनाने और उसे अंजाम देने वाली लीगल एंटिटी के तौर पर बताया गया है, जिसमें 22 अप्रैल को धर्म के आधार पर 26 लोगों को टारगेट करके मारा गया था.

1597 पेज की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और केस में समर्थन में सबूतों की विस्तृत जानकारी दी गई है. एनआईए स्पेशल कोर्ट, जम्मू में फाइल की गई एनआईए की चार्जशीट में उन तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी हैं जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था, जो जानलेवा आतंकी हमले के कुछ हफ्ते बाद हुआ था.

तीनों लोगों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिबरान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है. एनआईए ने कहा कि लश्कर और टीआरएफ के साथ-साथ ऊपर बताए गए चार आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959, और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.

अपनी चार्जशीट में एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भी धाराएं लगायी गई है. एएनआई ने पिछले लगभग आठ महीनों से चल रही बारीकी से साइंटिफिक जांच के बाद कहा है कि उसने इस मामले में साजिश का पता पाकिस्तान से लगाया है, जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है.

दो आरोपी, परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथर, जिन्हें एएनआई ने 22 जून को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है. पूछताछ के दौरान दोनों लोगों ने हमले में शामिल तीन हथियारबंद आतंकवादियों की पहचान बताई थी. उन्होंने यह भी कन्फर्म किया था कि वे प्रतिबंधित लश्कर आतंकी संगठन से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे. पहलगाम हमले में जिसमें पाक-प्रायोजित आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग की थी, आतंकवादियों ने 25 टूरिस्ट और एक लोकल नागरिक को गोली मार दी थी.

