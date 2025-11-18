ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ने की घाटी में छापेमारी

सूत्रों ने बताया कि ईडी फंड फ्लो पैटर्न, आय घोषणाओं और शेल या संबंधित संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतानों की जाँच कर रहा है, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में संकेत दिया गया है, जिसके कारण ईसीआईआर तैयार हुआ. दिल्ली विस्फोट मामले में ईडी की यह पहली कार्रवाई है, जबकि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय पहले से ही कई एजेंसियों की जाँच के घेरे में है. पिछले एक हफ़्ते से, केंद्रीय और राज्य एजेंसियाँ आतंकवाद से जुड़े असंबंधित मामलों में विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की जाँच कर रही हैं.

एजेंसी ने पुलिस बलों के साथ मिलकर अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके ट्रस्टियों से जुड़े कार्यालयों, संस्थाओं, फर्ज़ी कंपनियों और व्यक्तियों पर एक साथ छापेमारी की. प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने विश्वविद्यालय के प्रबंधन, संबंधित ट्रस्टों और व्यवसायों से जुड़े परिसरों पर एक साथ छापेमारी की. जिन 25 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें से एक दिल्ली का ओखला इलाका भी है. वित्तीय जाँच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित उल्लंघनों की जाँच कर रही है, जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से धन के संभावित दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल हैं.

विस्फोट मामले के एक आरोपी डॉ. मुजम्मिल हरियाणा के फरीदाबाद स्थित विश्वविद्यालय में काम करते थे. सूत्रों ने एएनआई को बताया कि एजेंसी द्वारा संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद सुबह करीब 5 बजे तलाशी शुरू हुई.

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत दिल्ली, हरियाणा और अन्य शहरों में 25 स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया - जिससे दिल्ली कार विस्फोट में बहु-एजेंसी जांच का दायरा बढ़ गया.

श्रीनगर: काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने मंगलवार सुबह कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे मारे. सीआईके अधिकारियों के अनुसार यह छापेमारी दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच की पृष्ठभूमि में की गई है. इसमें 10 नवंबर को 15 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे. छापों के संबंध में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

ईडी की यह जाँच हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज की गई दो प्राथमिकियों के बाद शुरू हुई है. इनमें मान्यता संबंधी दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी और कथित जालसाजी से संबंधित मामले शामिल हैं. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने भी विश्वविद्यालय को उसकी मान्यता स्थिति से संबंधित दावों में विसंगतियों को लेकर नोटिस जारी किया था.

ऐसा समझा जाता है कि ईडी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर इन एफआईआर से जुड़ी हुई है, जिससे वित्तीय जांच एजेंसी को यह जांच करने में मदद मिलेगी कि क्या कथित आपराधिक आचरण के परिणामस्वरूप पीएमएलए के तहत अपराध की आय हुई है. अल-फलाह विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह सभी जाँच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी बयान जारी कर कहा है कि चल रही जाँचें संस्थान से नहीं, बल्कि व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित हैं, और परिसर में कोई भी अवैध गतिविधि नहीं हुई.

सूत्रों ने संकेत दिया है कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग या धन के दुरुपयोग के सबूतों की जाँच के लिए की जा रही व्यापक तलाशी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय बहीखाते जब्त किए जा सकते हैं. एजेंसी द्वारा बरामद सामग्री का विश्लेषण करने के बाद ट्रस्टियों या संबंधित कर्मचारियों को और भी समन जारी किए जा सकते हैं और उनसे पूछताछ की जा सकती है.

जांचकर्ता कथित तौर पर डॉ. उमर उन नबी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रहे हैं, जिसकी पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों से भरी कार चलाने वाले के रूप में की है. 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट में आग की लपटों में घिर गई थी.

इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विस्फोट में शामिल आतंकवादी के एक अन्य प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है. उसने कथित तौर पर आतंकवादी हमले से पहले ड्रोन को संशोधित करके और रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी.'