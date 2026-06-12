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जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में घमासान: 3 सदस्यीय टीम करेगी अंदरूनी कलह और पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है.

Jammu Kashmir Congress Infighting
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 11 जून, 2026 को नई दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर में एक मीटिंग के दौरान. (PTI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : June 12, 2026 at 2:12 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदरूनी कलह तेज होने के बाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि इस समिति में शक्तिसिंह गोहिल, डॉ. अमर सिंह और रफ़ीक ख़ान शामिल हैं.

इस समिति का गठन जम्मू-कश्मीर के शीर्ष नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आपसी कलह के मुद्दों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली बुलाए जाने के एक सप्ताह बाद हुआ है. खड़गे ने जिन शीर्ष नेताओं को तलब किया था, उनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पूर्व असंतुष्ट अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य विकार रसूल, एआईसीसी (AICC) महासचिव और विधायक गुलाम अहमद मीर, और जम्मू-कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला शामिल थे.

वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर में कथित अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक असंतुष्ट नेता ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वे नेताओं के बीच गुटबाजी और अंदरूनी कलह के कारणों का पता लगाने के लिए "तथ्य-खोज" समिति की मांग कर रहे थे.

जम्मू-कश्मीर में तारिक हमीद कर्रा को केंद्र शासित प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी दो गुटों में बंट गई है. उनकी नियुक्ति के बाद से पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी और पूर्व मंत्री तारा चंद सहित कुछ नेताओं में नाराजगी है. तब से वह और कांग्रेस में उनके करीबी सहयोगी जम्मू-कश्मीर में पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और श्रीनगर व जम्मू में अलग से बैठकें और कार्यक्रम कर रहे हैं.

विकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के काफी मुखर आलोचक रहे हैं. मुख्य रूप से तब से जब उन्हें 2024 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन उम्मीदवार के रूप में रामबन निर्वाचन क्षेत्र से टिकट देने से इनकार कर दिया गया था. नेकां ने विकार के खिलाफ सज्जाद शाहीन को मैदान में उतारा था, जिसमें विकार को शाहीन से हार का सामना करना पड़ा था.

विकार के नेतृत्व वाले गुट पर सीधा तीखा हमला बोलते हुए, कर्रा ने हाल ही में उन्हें निराश और हताश लोगों का समूह कहा था. कर्रा ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा था, "हर पार्टी में ऐसे निराश और हताश लोग होते हैं, जिन्हें (पार्टी में) कोई जगह नहीं मिलती. इसलिए यह हताश और निराश गुट इस तरह के बयान देता है। यह हताश गुट नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी में भी है. यह कोई बड़ी बात नहीं है और इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए."

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