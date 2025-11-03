ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: विधायकों का वेतन 3 लाख और पेंशन 1.1 लाख रुपये करने की सिफारिश

भाजपा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया की अध्यक्षता वाली समिति ने विधायकों का वेतन दोगुना करने और भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की है.

Jammu Kashmir Committee proposes Rs 3 lakh salary for MLA and hike in pension of former legislators
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (File/ ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : November 3, 2025 at 5:45 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने एक स्वर में अपने वेतन को दोगुना करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. उनका तर्क है कि सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े बढ़ते खर्चों को पूरा करने में उन्हें कठिनाई आ रही है. विधायकों ने पहाड़ी इलाके और उनके लिए अपर्याप्त भत्ते का हवाला भी दिया है.

वहीं, इस प्रस्ताव की आम जनता और दैनिक वेतनभोगियों की ओर से आलोचना की जा रही है, जिनकी नियमित किए जाने की मांग तीन दशकों से लंबित है और जिसके लिए सभी सरकारों ने वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ.

विपक्षी भाजपा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सदन समिति ने आवश्यकतानुसार विधायकों के वेतन को दोगुना करने और भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर द्वारा इस साल गठित समिति ने वेतन को 1.50 लाख रुपये से दोगुना करके 3 लाख रुपये करने और भत्ते व अन्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. समिति ने पूर्व विधायकों की पेंशन को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.1 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा है.

समिति ने आवास ऋण को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 57 लाख रुपये, कार अग्रिम ऋण को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, निर्वाचन क्षेत्र परिवहन भत्ता 1.10 लाख रुपये, टेलीफोन भत्ता 30,000 रुपये, चिकित्सा भत्ता 20,000 रुपये, हॉस्पिटैलिटी भत्ता 30,000 रुपये और सचिवालय सहायता भत्ता 30,000 रुपये करने की सिफारिश की है. समिति ने विधायकों के निजी सहायकों का वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की भी सिफारिश की है.

समिति के अन्य सदस्यों में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायक - अली मोहम्मद सागर, हसनैन मसूदी, पीरजादा फिरोज शाह और अर्जुन सिंह राजू, कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर, पीडीपी विधायक फैयाज मीर, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन और एक निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल खान शामिल थे.

समिति ने अक्टूबर में आयोजित विधानसभा सत्र में सदन में रिपोर्ट पेश की और अब सरकार अगले सत्र में वेतन बढ़ाने के संबंध में विधेयक लाएगी तथा जम्मू-कश्मीर विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1960 में संशोधन करेगी.

विधेयक पेश होने के बाद भाजपा निर्णय लेगी
इन सिफारिशों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी विधायकों का समर्थन मिला है. भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से विधायकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है और अब समिति ने इसे दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही, भत्ते भी महंगाई भत्ते के अनुसार दिए जाने चाहिए, जैसे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार मिलते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "टेलीफोन भत्ता 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि प्रत्येक विधायक पांच मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करने के बाद भाजपा इस पर निर्णय लेगी.

समिति की तरफ से रिपोर्ट ऐसे समय में पेश की गई है जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है और जन कल्याण तथा शासन से जुड़े अपने अधूरे वादों के लिए विपक्ष और जनता की आलोचना का सामना कर रही है. सरकार ने विधानसभा में यह भी कहा कि एक लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर और अन्य अस्थायी कर्मचारी नियमित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं.

दैनिक वेतनभोगी संघ का बयान
जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक दैनिक वेतनभोगी और दैनिक वेतनभोगी संघ के अध्यक्ष सज्जाद अहमद पर्रे ने कहा कि सरकार लगातार समितियां बनाकर उन्हें नियमित करने में देरी कर रही है और अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने में जरा भी देर नहीं लगा रही है. पर्रे ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें उम्मीद थी कि मार्च में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के बाद सरकार अक्टूबर के विधानसभा सत्र में हमारे नियमितीकरण की घोषणा करेगी. लेकिन उसने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा और हमारी उपेक्षा की."

सत्तारूढ़ दल एनसी के विधायक नजीर अहमद खान (गुरेजी) ने कहा कि विधायकों का वेतन बढ़ाने या घटाने से दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने का मुद्दा हल नहीं होगा. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए एक समिति बनाई है."

ठेकेदार समन्वय समिति के अध्यक्ष फारूक डार ने कहा कि सरकार पर 2014 से सैकड़ों ठेकेदारों का 1050 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि और अन्य भत्तों के तहत 4,500 करोड़ रुपये की देनदारी है. डार ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार हमारे बिलों का भुगतान करने में देरी करती है, लेकिन जब वेतन बढ़ाना होता है तो देर नहीं करती. लोगों के मुद्दे समितियों और सरकार की लेटलतीफी में दब जाते हैं, लेकिन विकास कार्य करने वालों को बकाया पैसा मिलने में दशकों लग जाते हैं."

यह भी पढ़ें- चार साल के बाद जम्मू में खुला दरबार, अब 6 माह तक जम्मू से चलेगी सरकार

