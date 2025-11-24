ETV Bharat / bharat

शीतलहर की चपेट में घाटी, कई इलाकों में हाड़ कंपाने वाली ठंड

जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे में रात के समय तापमान माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो इस मौसम का रिकॉर्ड है.

JAMMU KASHMIR COLD WAVE
जम्मू- कश्मीर के अनंतनाग में सर्दियों की सुबह बर्फ की परतों से ढकी पेड़ की टहनियां और पत्तियां (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है. बीती रात पूरी घाटी में तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया. इस मौसम के सबसे खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए. जोजिला दर्रे में तापमान हड्डियों को कंपा देने वाला माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो इस मौसम का सबसे ठंड दिन रहा.

श्रीनगर मौसम केंद्र के डेटा के मुताबिक कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे रहा. मौसम विभाग की डेली वेदर रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछली रात जैसा ही था, जबकि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का लेवल 90 परसेंट के आसपास था. अधिकारियों ने कहा कि लगातार तापमान में गिरावट और रात में आसमान साफ ​​रहने से सतह तेजी से ठंडी हो रही है.

दक्षिण कश्मीर के पंपोर में तापमान शून्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि शोपियां और पुलवामा में तापमान में सबसे तेज गिरावट देखी गई. ये क्रमशः शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज की गई. पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान शून्य से 4.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कोकेरनाग शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ तुलनात्मक रूप से गर्म रहा.

नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ठंड रही. बारामूला में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस, स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग में माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस, बांदीपोरा में माइनस 3.3 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

ठंड मध्य कश्मीर तक भी फैल गई. बडगाम में तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर हवाई अड्डे पर माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस, गंदेरबल में माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस और सोनमर्ग में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे खराब स्थिति लद्दाख की चोटियों पर रही.

न्योमा में तापमान माइनस 11.8डिग्री सेल्सियस, द्रास में माइनस 10.3डिग्री सेल्सियस, पदुम में माइनस 9.3डिग्री सेल्सियस और कारगिल में माइनस 8.6डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. लेह में माइनस 8.2डिग्री सेल्सियस के साथ बहुत ज्यादा ठंड रही.

जम्मू के मैदानी इलाके में ठंड रहा लेकिन पाला नहीं पड़ा. जम्मू शहर में कम से कम 10डिग्री सेल्सियस, कटरा में 9.2डिग्री सेल्सियस, बटोटे में 5.5डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से थोड़ा कम है. बनिहाल में तापमान माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि राजौरी और किश्तवाड़ में क्रमशः 3.3 डिग्री सेल्सियस और 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के श्रीनगर सेंटर के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मौजूदा सूखे हालात और लंबी रातों की वजह से हिमालयी इलाके में तापमान तेजी से गिर रहा है. पिछले 24 घंटों में किसी भी इलाके में बारिश की कोई खबर नहीं है और आने वाले दिनों में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप: पहलगाम में लुढ़का पारा, माइनस 3.8 डिग्री पहुंचा

TAGGED:

MERCURY DIPS SHARPLY
INDIAN METEOROLOGICAL SRINAGAR
जम्मू कश्मीर शीतलहर
JAMMU KASHMIR COLD WAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.