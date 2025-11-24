ETV Bharat / bharat

शीतलहर की चपेट में घाटी, कई इलाकों में हाड़ कंपाने वाली ठंड

जम्मू- कश्मीर के अनंतनाग में सर्दियों की सुबह बर्फ की परतों से ढकी पेड़ की टहनियां और पत्तियां ( PTI )

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है. बीती रात पूरी घाटी में तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया. इस मौसम के सबसे खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए. जोजिला दर्रे में तापमान हड्डियों को कंपा देने वाला माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो इस मौसम का सबसे ठंड दिन रहा. श्रीनगर मौसम केंद्र के डेटा के मुताबिक कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे रहा. मौसम विभाग की डेली वेदर रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछली रात जैसा ही था, जबकि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का लेवल 90 परसेंट के आसपास था. अधिकारियों ने कहा कि लगातार तापमान में गिरावट और रात में आसमान साफ ​​रहने से सतह तेजी से ठंडी हो रही है. दक्षिण कश्मीर के पंपोर में तापमान शून्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि शोपियां और पुलवामा में तापमान में सबसे तेज गिरावट देखी गई. ये क्रमशः शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज की गई. पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान शून्य से 4.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कोकेरनाग शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ तुलनात्मक रूप से गर्म रहा. नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ठंड रही. बारामूला में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस, स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग में माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस, बांदीपोरा में माइनस 3.3 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.