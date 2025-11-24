शीतलहर की चपेट में घाटी, कई इलाकों में हाड़ कंपाने वाली ठंड
जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे में रात के समय तापमान माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो इस मौसम का रिकॉर्ड है.
Published : November 24, 2025 at 1:51 PM IST
श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है. बीती रात पूरी घाटी में तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया. इस मौसम के सबसे खराब हालात ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए. जोजिला दर्रे में तापमान हड्डियों को कंपा देने वाला माइनस 16.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो इस मौसम का सबसे ठंड दिन रहा.
श्रीनगर मौसम केंद्र के डेटा के मुताबिक कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे रहा. मौसम विभाग की डेली वेदर रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछली रात जैसा ही था, जबकि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का लेवल 90 परसेंट के आसपास था. अधिकारियों ने कहा कि लगातार तापमान में गिरावट और रात में आसमान साफ रहने से सतह तेजी से ठंडी हो रही है.
दक्षिण कश्मीर के पंपोर में तापमान शून्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि शोपियां और पुलवामा में तापमान में सबसे तेज गिरावट देखी गई. ये क्रमशः शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज की गई. पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान शून्य से 4.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कोकेरनाग शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ तुलनात्मक रूप से गर्म रहा.
नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ठंड रही. बारामूला में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस, स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग में माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस, बांदीपोरा में माइनस 3.3 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
ठंड मध्य कश्मीर तक भी फैल गई. बडगाम में तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर हवाई अड्डे पर माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस, गंदेरबल में माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस और सोनमर्ग में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे खराब स्थिति लद्दाख की चोटियों पर रही.
न्योमा में तापमान माइनस 11.8डिग्री सेल्सियस, द्रास में माइनस 10.3डिग्री सेल्सियस, पदुम में माइनस 9.3डिग्री सेल्सियस और कारगिल में माइनस 8.6डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. लेह में माइनस 8.2डिग्री सेल्सियस के साथ बहुत ज्यादा ठंड रही.
जम्मू के मैदानी इलाके में ठंड रहा लेकिन पाला नहीं पड़ा. जम्मू शहर में कम से कम 10डिग्री सेल्सियस, कटरा में 9.2डिग्री सेल्सियस, बटोटे में 5.5डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से थोड़ा कम है. बनिहाल में तापमान माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि राजौरी और किश्तवाड़ में क्रमशः 3.3 डिग्री सेल्सियस और 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के श्रीनगर सेंटर के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मौजूदा सूखे हालात और लंबी रातों की वजह से हिमालयी इलाके में तापमान तेजी से गिर रहा है. पिछले 24 घंटों में किसी भी इलाके में बारिश की कोई खबर नहीं है और आने वाले दिनों में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है.