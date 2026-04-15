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जम्मू-कश्मीर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन पर प्रस्तावित विधेयकों को लेकर आशंका जताई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्तावित परिसीमन आयोग विधेयक पर आशंका जताते हुए कहा है कि परिसीमन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में नहीं बल्कि आम मतदाता के पक्ष में होना चाहिए.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने जम्मू-कश्मीर में 2020 में हुए परिसीमन का जिक्र करते हुए कहा कि परिसीमन बीजेपी के पक्ष में नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'परिसीमन फायदेमंद होगा लेकिन पिछला परिसीमन भाजपा और उनके सहयोगियों (जम्मू-कश्मीर में) को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था. यदि यह विधेयक मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के पक्ष में प्रस्तावित है, तो हमें देखना होगा.'

उमर ने कहा कि इन प्रस्तावित विधेयकों को लेकर इंडिया ब्लॉक की नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हो रही है और वह बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे. इंडिया ब्लॉक इन बिलों के बारे में एकजुट रुख अपनाएगा. नेशनल कांफ्रेंस को इन विधेयकों के बारे में क्या कहना है, यह इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद तय किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को संसद में परिसीमन विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और संविधान (एक सौ इकतीसवां) संशोधन विधेयक पेश करेंगे. ये विधेयक परिसीमन आयोग को जम्मू-कश्मीर विधानसभा की संशोधित ताकत पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करेंगे, ताकि मौजूदा संख्या 114 सीटों से सीटें बढ़ाई जा सकें, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) की 24 सीटें भी शामिल हैं. यह आयोग को संसद सीटों की वर्तमान संख्या 5 से बढ़ाकर संभवतः दो और सीटें करने के लिए भी अधिकृत करेगा.

परिसीमन आयोग विधेयक ने जम्मू- कश्मीर में सीटें बढ़ाने की सीमा को हटा दिया है जो कि 2020 के परिसीमन द्वारा जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा रखी गई थी, जिसने सीटों को 114 तक सीमित कर दिया था. संशोधनों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विधायकों के नामांकन को मौजूदा पांच से बढ़ाकर सात करने का प्रस्ताव है. इसमें पांच के वर्तमान प्रावधान से तीन महिलाओं, तीन कश्मीरी प्रवासियों और एक पीओजेके शरणार्थी के नामांकन का भी प्रस्ताव है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पहले का परिसीमन जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपा गया था, जहां सीटों को एक विशेष पार्टी और उनके सहयोगियों के पक्ष में बांट दिया गया था और सीटों का बंटवारा अनुचित था. यह (2020 का परिसीमन) कश्मीर के साथ की गई धोखाधड़ी थी, जिसकी आबादी जम्मू क्षेत्र से अधिक थी, लेकिन बाद में घाटी को केवल एक की तुलना में छह सीटें दी गई.

हमें उम्मीद है कि नया परिसीमन आयोग अपेक्षित रूप से निष्पक्ष, विश्वसनीय होगा और उन विसंगतियों को दूर करेगा जो पिछले आयोग द्वारा की गई थी, डार ने ईटीवी भारत को बताया. भाजपा विधायक और प्रवक्ता आरएस पठानिया ने प्रस्तावित कानून को 'ऐतिहासिक' बताया. पहली बार, यह महिला विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास होगा और एक नया अध्याय खोलेगा क्योंकि महिलाएं इस देश का नेतृत्व करेंगी.