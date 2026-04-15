जम्मू कश्मीर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में तिरंगे का रिबन काटने से मना किया, सम्मान में उसे लपेटा
सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से रिबन को दोनों सिरों से खोलने और फिर उसे सम्मान के साथ एक तरफ रखने को कहा.
Published : April 15, 2026 at 6:46 PM IST
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर के कश्मीर हाट में 'नोज योर आर्टिसन्स' कार्यक्रम के दौरान तिरंगे केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियों वाली उद्घाटन रिबन को काटने से इनकार कर दिया.
तिरंगे के रंगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उन्होंने रिबन को काटने के बजाय इसे सम्मानपूर्वक खोला और आयोजकों को वापस सौंप दिया.
उमर ने यहां कश्मीर हाट में 'अपने कारीगर को जानो' कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए काटे जाने वाले रिबन को देखकर कहा, "हम इसे (रिबन) नहीं काट सकते. इसे दोनों तरफ से हटा दें."
#WATCH | Srinagar | Jammu & Kashmir CM Omar Abdullah refuses to cut a tricoloured inaugural ribbon to mark the official opening of the two-day Handicrafts & Handloom Exhibition, instead asks the organisers to remove it and keep it safely pic.twitter.com/d2o6kYzKH2— ANI (@ANI) April 15, 2026
“किसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया (इस रिबन का उपयोग करने के लिए). किस मूर्ख ने यह किया." उन्होंने मजाक में कहा, ऐसा लग रहा था कि वे तिरंगे रिबन के इस्तेमाल से नाराज हैं." उमर के साथ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और सलाहकार नासिर असलम वानी भी थे.
एक पल जो कैमरा क्रू ने कैप्चर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया, उसमें उमर ने अधिकारियों से रिबन को दोनों सिरों से खोलने को कहा. फिर उन्होंने उसे लपेटा और उनसे सम्मान के साथ एक तरफ रखने को कहा. रिबन हटाने के बाद, उमर ने शहर के बीचों-बीच कश्मीर हाट में बाकी काम जारी रखा.
मुख्यमंत्री के रिबन न काटने के अचानक लिए गए फैसले के पीछे कानूनी आधार और सम्मान दोनों हैं. असली, फिजिकल भारतीय राष्ट्रीय झंडे को काटना, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत गैर-कानूनी है, क्योंकि यह अपमान माना जाता है.
हालांकि मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि तिरंगे के डिजाइन या प्रिंट वाला केक, कागज या कोई चीज काटना कोई जुर्म नहीं है और इसे देशभक्ति के खिलाफ नहीं माना जाता है. फिर भी, उमर के काम ने उन्हें विवाद में पड़ने से बचा लिया.
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