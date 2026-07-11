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BJP ने NC विधायक को खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपये का ऑफर दिया, सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में एक मीटिंग में. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया. राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन से पहले एक सम्मेलन में बोलते हुए, सीएम उमर ने जम्मू में NC के एक विधायक का जिक्र किया, जिन्हें पार्टी से अलग होने पर 30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और राज्य का दर्जा वापस दिलाने का ऑफर दिया गया था. उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी सभा में कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे सब्र और चुप्पी का मजाक उड़ाया है. NC के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां की पुण्यतिथि पर यह सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए. सीएम उमर ने कहा, "BJP के एक वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जम्मू में बंद कमरे में हमारे विधायक को 20-30 करोड़ रुपये, मंत्रालय और उनके साथ आने पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने का ऑफर दिया. उन्हें लगता है कि हमारा विश्वास बहुत सस्ता है. कोई भी विधायक 30 करोड़ रुपये के लिए नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपये के लिए भी बिकने को तैयार नहीं है."