BJP ने NC विधायक को खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपये का ऑफर दिया, सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने BJP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. मुअज्जम मोहम्मद की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 2:31 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन से पहले एक सम्मेलन में बोलते हुए, सीएम उमर ने जम्मू में NC के एक विधायक का जिक्र किया, जिन्हें पार्टी से अलग होने पर 30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और राज्य का दर्जा वापस दिलाने का ऑफर दिया गया था.
उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी सभा में कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे सब्र और चुप्पी का मजाक उड़ाया है.
NC के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां की पुण्यतिथि पर यह सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए.
सीएम उमर ने कहा, "BJP के एक वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जम्मू में बंद कमरे में हमारे विधायक को 20-30 करोड़ रुपये, मंत्रालय और उनके साथ आने पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने का ऑफर दिया. उन्हें लगता है कि हमारा विश्वास बहुत सस्ता है. कोई भी विधायक 30 करोड़ रुपये के लिए नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपये के लिए भी बिकने को तैयार नहीं है."
श्रीनगर में यह ताकत दिखाने का काम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए दिल्ली में पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हुआ है. नेशनल कॉन्फ्रेंस में 'मदर-ए-मेहरबान' के नाम से मशहूर बेगम अकबर जहां की बरसी पर डल झील के किनारे हजरतबल में शेख की 'मजार' पर विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने यह कहते हुए भी कड़ा रुख अपनाया कि वे केंद्र शासित प्रदेश में लंबे समय से रुके हुए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 'सही समय' तय करेंगे. यह केंद्र सरकार के सही समय पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के बार-बार किए गए वादे के संदर्भ में था.
उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "आपने जम्मू-कश्मीर से वादा किया था कि (विधानसभा) चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा. आप यहां और कितने चुनाव कराएंगे. अब आप स्थानीय निकाय चुनाव चाहते हैं. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पंचायत और ULB (शहरी स्थानीय निकाय) चुनाव सही समय पर होंगे. हम सही समय तय करेंगे."
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