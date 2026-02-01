ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : राज्य का बजट सत्र कल से, 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पहले सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई है. यह बैठक जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सरकारी घर पर होगी, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सर्दियों की राजधानी है. वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे.

27 दिन लंबा बजट सत्र सोमवार को जम्मू में विधान सभा में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भाषण के साथ शुरू होगा. पिछले साल 22 दिसंबर को उमर की कैबिनेट ने इस भाषण पर चर्चा की थी और इसे मंजूरी दी थी. यह सत्र 2 फरवरी से अप्रैल तक दो सिटिंग में होगा क्योंकि रमजान के महीने में एक महीने का ब्रेक होगा.

विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप मुबारक गुल ने सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के विधायकों को सीएम की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होने वाली संयुक्त विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा है.

गुल ने विधायकों को भेजे गए मैसेज में कहा, “सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे चर्चा की अहमियत को ध्यान में रखते हुए, तय तारीख, समय और जगह पर मीटिंग में ज़रूर आएं.”