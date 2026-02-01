जम्मू कश्मीर : राज्य का बजट सत्र कल से, 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे उमर अब्दुल्ला
जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा. वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे.
Published : February 1, 2026 at 2:04 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पहले सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई है. यह बैठक जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सरकारी घर पर होगी, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सर्दियों की राजधानी है. वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे.
27 दिन लंबा बजट सत्र सोमवार को जम्मू में विधान सभा में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भाषण के साथ शुरू होगा. पिछले साल 22 दिसंबर को उमर की कैबिनेट ने इस भाषण पर चर्चा की थी और इसे मंजूरी दी थी. यह सत्र 2 फरवरी से अप्रैल तक दो सिटिंग में होगा क्योंकि रमजान के महीने में एक महीने का ब्रेक होगा.
विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप मुबारक गुल ने सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के विधायकों को सीएम की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होने वाली संयुक्त विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा है.
गुल ने विधायकों को भेजे गए मैसेज में कहा, “सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे चर्चा की अहमियत को ध्यान में रखते हुए, तय तारीख, समय और जगह पर मीटिंग में ज़रूर आएं.”
यह बैठक उपराज्यपाल के भाषण के बाद होगी क्योंकि सदन का मुख्य काम 3 फरवरी से शुरू होगा. वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार है, 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे.
बाद में, मंत्री अपने विभाग की अनुदान को बहस और चर्चा के लिए पेश करेंगे और विधायक भी सत्र के दौरान उसी हिसाब से मांगें उठाएंगे. यह दूसरा बजट होगा जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश में पेश करेंगे. उमर ने पिछले साल मार्च में जम्मू में पहला बजट पेश किया था.
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) भी बजट सेशन के दौरान मुद्दे उठाने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार और सोमवार को जम्मू में विधायक दल की बैठक करेंगी.
