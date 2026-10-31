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उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने की शादी, फोटो साझाकर औपचारिक घोषणा की

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने शादी की, फोटो साझाकर औपचारिक घोषणा की ( X/ @OmarAbdullah )

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शादी समारोह की फोटो साझा कर अपने रिश्ते की औपचारिक घोषणा की. इसके साथ उनके रिश्ते के बारे में वर्षों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा: "कल नया सफर शुरू हुआ". उन्होंने रिंग इमोजी भी एड की.

अपनी शादी की ड्रेस के अलावा, तस्वीरों में कपल के साथ बिताए गए आरामदायक और खुशी के पलों की झलकियां भी दिखीं. एक फ्रेम में, निधि खुशी से सिर पीछे झुकाकर अचानक हंसती हुई दिख रही हैं, जबकि उमर भी उतनी ही बड़ी मुस्कान के साथ इस पल को साझा कर रहे हैं.

उमर ने उनके लुक को ग्रे-टौप कुर्ता सूट के साथ टेक्सचर्ड क्रीम नेहरू जैकेट और करीने से फोल्ड किए हुए पॉकेट स्क्वायर में पूरा किया.

दूसरी तस्वीरों में निधि एक सुंदर सेज-ग्रीन सिल्क साड़ी में दिखीं, जिस पर हल्के सुनहरे फूलों के पैटर्न थे. उन्होंने इसे क्रीम-गोल्ड ब्लाउज, पारंपरिक मांग टीका और ढेर सारी चूड़ियों के साथ पहना था. उनके हाथों पर बारीक मेहंदी के डिजाइन ने पारंपरिक टच दिया.

नए शादीशुदा जोड़े की एक साथ लकड़ी की सीढ़ियों पर तस्वीरें ली गईं, जिसमें पारंपरिक इंटीरियर इस मौके के लिए एक शानदार बैकग्राउंड दे रहा था.

एक तस्वीर में, निधि लाल रंग का पारंपरिक आउटफिट पहने हुए दिख रही हैं, जिस पर बारीक सोने और चांदी की कढ़ाई की गई है. उन्होंने मैचिंग दुपट्टे और स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ लुक को पूरा किया. वहीं, उमर ने नेवी-ब्लू बंदगला सूट चुना, जिसके साथ मैचिंग पॉकेट स्क्वायर पहना था.

घोषणाओं के साथ नए जोड़े की शादी के जश्न और उनके कपड़ों की झलक दिखाने वाली तस्वीरें भी थीं.

निधि ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जैसी तस्वीरें साझा कीं और पोस्ट के साथ एक रिंग इमोजी भी थी.

तस्वीरों के एक और सेट में दोनों गुलाबी और सफेद गुलाबों से सजे बैकग्राउंड के सामने पोज़ दे रहे हैं. उनके हाव-भाव, खुशी से हंसने से लेकर प्यारी मुस्कान तक, इस मौके की खुशी और उनके साथ बिताए गए सहज पलों को दिखा रहे थे.

हालांकि, दोनों में से किसी ने भी वेन्यू या सेरेमनी के बारे में जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर कपल की घोषणा से पता चलता है कि शादी शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को हुई थी.

हालांकि, कपल के करीबी सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम को नई दिल्ली में एक रिसेप्शन होगा, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के आने की उम्मीद है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी की रस्में नई दिल्ली और श्रीनगर में हुईं. दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार समारोह में शामिल हुए.

दोनों की दूसरी शादी

56 साल के उमर अब्दुल्ला और 49 साल की निधि राजदान की यह दूसरी शादी है. उमर की पहली शादी 1 सितंबर, 1994 को पायल नाथ से हुई थी. पहली शादी से उनके दो बेटे हैं, जहीर और जमीर. खबर है कि वे 2009 में अलग रहने लगे, और उमर ने सितंबर 2011 में सार्वजनिक तौर पर पत्नी के अलग होने की बात की पुष्टि की थी.

तलाक के लिए उनकी अर्जी पर कार्रवाई कई वर्षों तक अनसुलझी रही. जुलाई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शादी को खत्म करने पर सहमति जताई, जब दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिये आपसी सहमति से समझौता किया और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से तलाक मांगा.

निधि की पहली शादी पत्रकार और लेखक नीलेश मिश्रा से हुई थी. कहा जाता है कि दोनों ने 2005 में शादी की थी और 2007 में अलग होकर तलाक ले लिया था.

वर्षों तक लोगों में उत्सुकता

उमर और निधि के रिश्ते के बारे में कई वर्षों से अटकलें लग रही थीं, जिसने लोगों का काफी ध्यान खींचा था. अक्टूबर 2024 में श्रीनगर में उमर के शपथ ग्रहण समारोह में निधि की मौजूदगी ने उनके रिश्ते के बारे में उत्सुकता को और बढ़ा दिया था. अटकलों के बावजूद, उस समय दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की थी और न ही इसकी पुष्टि की थी.

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