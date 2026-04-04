जम्मू कश्मीर: कथित फर्जी मुठभेड़ में नागरिक की हत्या का मामला विधानसभा में गूंजा, विधायकों ने विरोध दर्ज कराया
गांदरबल में हुई कथित मुठभेड़ का मुद्दा विधायकों ने विधानसभा में उठाया.
Published : April 4, 2026 at 1:14 PM IST
जम्मू: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सहयोग कांग्रेस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायकों ने शनिवार को गांदरबल में सेना द्वारा एक फेक एनकाउंटर में एक युवक की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्यायिक जांच और परिवार द्वारा मारे गए युवक को अच्छे से दफनाने की मांग की.
जैसे ही हाउस की कार्यवाही शुरू हुई, सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विधायक अपनी जगहों पर खड़े हो गए और अरहामा गांदरबल में हुई हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां सेना ने कहा कि उन्होंने 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को एक “ऑपरेशन” में एक आतंकवादी को मार गिराया था.
नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मुबारक गुल ने हत्या की निंदा की और मांग की कि आम लोगों और आतंकवादियों के बीच साफ फर्क होना चाहिए.
एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक, जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने कहा कि अच्छे से दफनाने का हक संविधान में दिया गया है और परिवार को युवक की बॉडी सौंप दी जानी चाहिए ताकि उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार वाले आखिरी बार उसका चेहरा देख सकें और उसे अच्छे से दफना सकें.
कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने भी अच्छे से दफनाने की मांग की और कहा कि परिवार को यह हक मिलना चाहिए. भट ने कहा, "डिप्टी कमिश्नर (DC) जैसे मजिस्ट्रेट को काम करते समय कई लोगों की मदद करनी पड़ती है और इसलिए वह जांच के साथ न्याय नहीं कर सकते."
एनसी के एक और विधायक मीर सैफुल्लाह ने या तो न्यायिक या मजिस्ट्रेट से जांच की मांग की. विधायकों की चिंताओं पर बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा, "मीडिया से हमें पता चला है कि एलजी ने पहले ही एक मजिस्ट्रेट से समयबद्ध तरीके से जांच का आदेश दे दिया है."
कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन हत्या की निंदा करते हुए विधानसभा में एक पोस्टर लेकर आए थे. वहीं भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी.
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