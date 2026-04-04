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जम्मू कश्मीर: कथित फर्जी मुठभेड़ में नागरिक की हत्या का मामला विधानसभा में गूंजा, विधायकों ने विरोध दर्ज कराया

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का एक दृश्य ( ETV Bharat )

जम्मू: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सहयोग कांग्रेस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायकों ने शनिवार को गांदरबल में सेना द्वारा एक फेक एनकाउंटर में एक युवक की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्यायिक जांच और परिवार द्वारा मारे गए युवक को अच्छे से दफनाने की मांग की. जैसे ही हाउस की कार्यवाही शुरू हुई, सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विधायक अपनी जगहों पर खड़े हो गए और अरहामा गांदरबल में हुई हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां सेना ने कहा कि उन्होंने 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को एक “ऑपरेशन” में एक आतंकवादी को मार गिराया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मुबारक गुल ने हत्या की निंदा की और मांग की कि आम लोगों और आतंकवादियों के बीच साफ फर्क होना चाहिए. एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक, जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने कहा कि अच्छे से दफनाने का हक संविधान में दिया गया है और परिवार को युवक की बॉडी सौंप दी जानी चाहिए ताकि उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार वाले आखिरी बार उसका चेहरा देख सकें और उसे अच्छे से दफना सकें.