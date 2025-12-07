ETV Bharat / bharat

सियासी खींचतान के बीच जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस परीक्षा: CM-LG की तकरार में कई छात्रों के सपने टूटे

उम्र में छूट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने के बावजूद, कई उम्मीदवारों को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम मौका नहीं मिला.

Jammu Kashmir Civil Services Exams
जम्मू में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने पहुंचे कैंडिडेट्स. (PTI)
Published : December 7, 2025 at 4:06 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों उम्मीदवारों के सपने उस वक्त टूट गए जब उम्र में छूट की उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया. 32 साल की नई अधिकतम आयु सीमा के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो सके. इस मुद्दे ने राज्य सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

रविवार 7 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल हुए. इन परीक्षाओं के लिए विज्ञापन अधिसूचना इस साल अगस्त में जारी की गई थी. सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई थी. इससे पहले, यह सीमा 37 वर्ष थी. 2022 में, सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा घटाकर 32 वर्ष कर दिया गया था. वहीं आरक्षित श्रेणियों के लिए 37 वर्ष थी.

जिन उम्मीदवारों ने आयु सीमा पार कर ली थी, वे पिछले साल की तरह छूट की मांग कर रहे थे. उन्होंने 5 दिसंबर से जम्मू और श्रीनगर शहरों में भूख हड़ताल की थी, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं. राज्य सरकार ने एक बार के लिए 37 वर्ष तक की छूट दी थी.

एलजी कार्यालय- सीएम के बीच टकरावः

आयु में छूट का मुद्दा सत्तारूढ़ पार्टी और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच सोशल मीडिया पर वाकयुद्ध का कारण बन गया. उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि 2 दिसंबर को भेजे गए मुख्यमंत्री की फाइल पर उपराज्यपाल ने कुछ प्रश्न उठाए थे, जिनका परीक्षा से एक दिन पहले, 6 दिसंबर तक, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा समय पर जवाब नहीं दिया गया.

सियासी माहौल गरमायाः

विपक्षी विधायक सज्जाद लोन, जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार पर आयु में छूट की मांग कर रहे उम्मीदवारों के "सपनों को तोड़ने" का आरोप लगाया.

लोन ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब अधिसूचना अगस्त में जारी की गई थी, तो सरकार ने परीक्षा के दिन तक मामले को क्यों लटकाए रखा. लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुख्यमंत्री के पास इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने उन उम्मीदवारों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जो परीक्षा पास कर सकते थे." लोन ने उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा लगाए गए देरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की.

लोन ने कहा, "एक केंद्र शासित प्रदेश में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है. अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को आयु में छूट नहीं दे सकते, तो वह बड़े मुद्दों को बहाल करने में कैसे मदद कर सकते हैं. मुख्यमंत्री बहानेबाजी के पीछे छिप रहे हैं."

उनकी ही पार्टी के असंतुष्ट सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी इंडिगो एयरलाइंस द्वारा यात्रा में व्यवधान और आयु में छूट का हवाला देते हुए परीक्षा को टालने की मांग की थी. इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा ने भी आयु में छूट की मांग करते हुए उपराज्यपाल के सामने यह मुद्दा उठाया था.

