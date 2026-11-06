जम्मू-कश्मीर: कैबिनेट फेरबदल से बगावत, नाराज NC विधायकों को मनाने आज श्रीनगर में बैठक करेंगे CM उमर अब्दुल्ला
यह मीटिंग पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 से ज़्यादा विधायकों के खुले विरोध के बाद हो रही है.
Published : November 6, 2026 at 9:47 AM IST
श्रीनगर: सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रूलिंग पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए शुक्रवार को श्रीनगर में नाराज विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे. मीटिंग शहर के गुपकार रोड पर उमर के घर पर सुबह करीब 10:30 बजे रखी गई है.
यह मीटिंग पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 से ज़्यादा विधायकों के खुले विरोध के बाद हो रही है. उमर गुरुवार को जम्मू से लौटे थे ताकि वे नाराज विधायकों की मांगों को सुन सकें, जिसमें मंत्री परिषद् को पूरी तरह बदलना भी शामिल है.
जम्मू- कश्मीर दोनों इलाकों के विधायकों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टी लीडरशिप को फिर से बनाने की मांग की है. उन्होंने यह भी मांग की है कि पार्टी आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के लिए जोर-शोर से कोशिश करे, और सरकार से इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सुलह वाला रवैया छोड़ने को कहा है.
मीटिंग से पहले नाराज विधायकों ने गुरुवार शाम श्रीनगर के सनत नगर में पंपोर के विधायक हसनैन मसूदी के घर पर बंद कमरे में मीटिंग की. सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से ज़्यादा विधायक मीटिंग में शामिल हुए और मांगों के मेमोरेंडम में बदलाव किया.
एक नाराज विधायक ने कहा कि वे अपनी मांगों पर अड़े हैं और मुख्य मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे. जम्मू के विधायक की मुख्य मांग डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी को हटाना है. इसी तरह कश्मीर के विधायक ने उमर के करीबी सहयोगी और सलाहकार वानी को हटाने की मांग की है.
विधायक ने कहा, 'भले ही उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहने की मजबूरी हो, उन्हें उनका पोर्टफोलियो, खासकर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बदल देना चाहिए.' सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता को उम्मीद थी कि मीटिंग में विधायक की 'शिकायतों' पर ध्यान दिया जाएगा.
30 अक्टूबर को नाराज विधायक ने श्रीनगर में विधायक कैसर लोन के घर पर अपनी पहली मीटिंग की और अपनी मांगों की लिस्ट वाले एक प्रस्ताव पर साइन किए. इस बीच लोकसभा स्पीकर ने संसद से आगा रूहुल्लाह मेहदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया. पूर्व सांसद ने 3 नवंबर को लोकसभा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया था.
उन्होंने पार्टी पर आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की लड़ाई छोड़ने और केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया. मेहदी ने अपना इस्तीफा मंजूर करने के लिए स्पीकर उमर बिड़ला को धन्यवाद दिया.