ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: कैबिनेट फेरबदल से बगावत, नाराज NC विधायकों को मनाने आज श्रीनगर में बैठक करेंगे CM उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में पिछले महीने कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों के साथ. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रूलिंग पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए शुक्रवार को श्रीनगर में नाराज विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे. मीटिंग शहर के गुपकार रोड पर उमर के घर पर सुबह करीब 10:30 बजे रखी गई है.

यह मीटिंग पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 से ज़्यादा विधायकों के खुले विरोध के बाद हो रही है. उमर गुरुवार को जम्मू से लौटे थे ताकि वे नाराज विधायकों की मांगों को सुन सकें, जिसमें मंत्री परिषद् को पूरी तरह बदलना भी शामिल है.

जम्मू- कश्मीर दोनों इलाकों के विधायकों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टी लीडरशिप को फिर से बनाने की मांग की है. उन्होंने यह भी मांग की है कि पार्टी आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के लिए जोर-शोर से कोशिश करे, और सरकार से इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सुलह वाला रवैया छोड़ने को कहा है. मीटिंग से पहले नाराज विधायकों ने गुरुवार शाम श्रीनगर के सनत नगर में पंपोर के विधायक हसनैन मसूदी के घर पर बंद कमरे में मीटिंग की. सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से ज़्यादा विधायक मीटिंग में शामिल हुए और मांगों के मेमोरेंडम में बदलाव किया.